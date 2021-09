Vidéo: watson

On a dézingué des zombies à Étagnières (VD)

Un nouveau centre de loisirs a ouvert à Étagnières (VD). Margaux et Marie-Adèle se sont affrontées sur des trampolines, ont fait un parcours façon Ninja Warrior et ont tué des morts-vivants en réalité virtuelle.

Si vous avez des enfants ou si vous souffrez vous-même du syndrome de Peter Pan, allez passer une après-midi au centre de loisirs Yatoo, à Étagnières (VD). Cet espace de 3000 m2 propose des activités pour tous les âges.

On peut se défier sur un parcours d’obstacles inspiré de l’émission Ninja Warrior. Soi-disant que c'est pour les enfants mais on l'a testé et c'est méga dur. Margaux l'a bouclé en 51 secondes et Marie-Adèle est encore en train d'essayer. Il y a aussi un parc à trampolines, un minigolf phosphorescent et un espace de réalité virtuelle où il faut tuer des zombies et des aliens en équipe.

Et que faire de vos gosses pendant que vous sauvez le monde? Pas de panique, vous pourrez les larguer dans la Jungle Kids faite de toboggans, de piscines à boules et d'une piste de karting (très lente). La preuve en vidéo👇

Route en Rambuz 5, Étagnières

Margaux et Marie ne font pas que tuer des zombies, elles goûtent aussi des sandwichs

