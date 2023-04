Des trames d'impression, des traces de pinceaux, le «spider-verse» est visuellement fou. Image: Sony Pictures

Spider-Man est de retour en animation (et c'est pas plus mal)🕷

La bande-annonce de Spider-Man: Across the Spider-Verse vient d'être diffusée sur la Toile avec son plein d'images dantesques en attendant sa sortie le 31 mai prochain.

Après avoir eu affaire au multivers en 2018 dans Spider-Man: New Generation (affreux titre français pour Spider-Man: Into the Spider-Verse en anglais), voilà que Mile Morales devra à nouveau y faire face, quitte à plonger dedans.

Pour s'en prendre plein les yeux, c'est ici 👇 Vidéo: watson

Le premier volet avait reçu un accueil très favorable, et, mine de rien, a chamboulé totalement le monde du cinéma d'animation. En effet, Spider-Man: New Generation en offrait un visuel qui troquait le photoréalisme à la Pixar pour les codes de la bande dessinée et de l'illustration. Au point de recevoir un Oscar en 2019. Ainsi, le film a été une véritable source d'inspiration pour d'autres, que ce soit pour Le Chat Potté 2: la dernière quête ou les prochaines aventures des Tortues Ninjas qui sortiront cet été. En effet, le parti pris visuel de Sony Animation Studios a poussé d'autres studios créatifs à s'affranchir des standards établis depuis une vingtaine d'années.

Sony a vu ses ambitions à la hausse avec sa suite, qui sera découpée en deux parties au cinéma. Spider-Man Across the Spider-Verse sortira le 31 mai 2023 et Beyond the Spider-Verse conclura ainsi la trilogie le 3 avril 2024. On suivra toujours le quotidien de Miles Morales, le Spider-Man métis, aux origines latinos et africaines, qui se retrouve à nouveau confronté au multivers, ces infinités de réalités alternatives où existent toutes les incarnations de Spider-Man possibles. La firme a déjà annoncé 240 personnages répartis sur les deux films, et a également annoncé que les films expérimenteraient pas moins de six styles d'animation différents.

Miles Morales, Gwen Stacy et tout plein de Spider-Man. Image: Sony Pictures

Dans cette bande-annonce, Miles évolue entre son quotidien d'ado, son attachement envers Gwen Stacy et les multiples responsabilités que le travail de superhéros implique. Un trailer non dénué d'humour puisqu'on a également droit au fameux mème des Spider-Man qui se montrent du doigt et de quelques vannes sur les traumas de l'homme-araignée. Mais ce qui impressionne surtout, ce sont les images qui filent à une vitesse folle et dont les couleurs sautent aux yeux. Tout dans ce montage légèrement épileptique donne envie d'être décortiqué pour y découvrir le moindre détail, le tout sur une bande originale à la hauteur du premier film, qui faisait honneur à toute la scène hip-hop actuelle.

Spider-Man: Across The Spider-Verse est réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin Thompson, toujours à partir d'un scénario des réalisateurs Phil Lord et Chris Miller à qui l'on devait La Grande aventure Lego. Ils en sont également les producteurs.

Une œuvre fraîche et originale plus que bienvenue parmi tous ces blockbusters super-héroïques qui commencer gentiment à péricliter, comme en témoignent les chiffres décevants de Shazam! La Rage des Dieux et Ant-Man et la Guêpe: Quantumania sortis plus tôt cette année.

«Spider-Man: Across the Spider-Verse» sortira en Suisse romande le 31 mai 2023

