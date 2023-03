Bon, faut quand même admettre que Shazam! La Rage des dieux a un look complètement ringard. Image: Warner Bros

Analyse

Les superhéros ont perdu leurs pouvoirs

En salle depuis mercredi, la suite de Shazam! signe un démarrage décevant, tout comme Ant-Man et la Guêpe: Quantumania sorti un mois plus tôt. Et si les super-héros n'avaient plus la cote?

Plus de «Divertissement»

Le public en aurait-il sa claque de voir le monde sauvé par des mecs en collants? C'est en tout cas une question que l'on peut se poser en voyant les résultats de Shazam! La Rage des dieux. Le film, avec The Flash et Aquaman and the Lost Kingdom prochainement, fait partie désormais des dernières reliques du DC Extended Universe abandonnées et remaniées par Warner semble sombrer dans les abysses.

Le film fait si peu d'entrées qu'il est devenu un mème. Twitter

En effet, le héros venu de l'univers DC n'a engrangé que 30 millions de dollars au box-office pour son démarrage aux Etats-Unis le 17 mars dernier, soit près de la moitié de ce qu'avait ramené le premier film. À ce rythme, il n'atteindra pas la barre symbolique des 100 millions de billets verts sur le territoire américain, et n'aura plus qu'à miser sur l'international pour rembourser ses 125 millions de dollars de budget. Un échec de plus pour Warner Bros et DC Comics qui, après avoir misé sur Dwayne The Rock Johnson pour vendre son Black Adam, se retrouve à nouveau avec un film qui rentre à peine dans ses frais.

A la recherche de la nouvelle star franchise

Jusqu'à l'arrivée du XXIe siècle et l'avènement du tout numérique en guise d'effet spéciaux, Hollywood pouvait miser sur des têtes d'affiche pour faire venir les spectateurs dans les salles. Si de l'ancien monde des «actions stars» subsiste toujours comme Tom Cruise, Keanu Reeves ou Dwayne Johnson pour faire des entrées, ce temps est révolu. L'heure est à la franchise piochée dans les bacs de tous les héros de bande dessinée issue de la pop culture américaine.

Anthony Mackie reprendra le bouclier dans Captain America: New World Order qui sortira en juin 2024 Marvel

Pour Quentin Tarantino, l'omniprésence des films des studios Marvel et la starification de leurs super-héros au détriment des acteurs, appauvrissent le paysage cinématographique actuel. Les acteurs devenant ainsi davantage des ambassadeurs de leur personnage plutôt que des vedettes au sens classique du terme. Des propos également relayés par l'acteur Anthony Mackie, l'ancien Faucon qui incarne désormais le nouveau Captain America:

«Il n'y a plus de stars de cinéma. Anthony Mackie n'est pas une star de cinéma. Le Faucon est une star de cinéma. Et c'est ça qui est bizarre.»



Avant… quand on allait au cinéma, on allait voir le film de Stallone. Aujourd'hui, on va voir... X-Men. L'évolution du super-héros a donc entraîné la mort de la star de cinéma. L'époque est tout simplement différente. Hollywood fait des films pour des publics spécifiques au lieu de faire de bons films. Et c'est pour cela que les gens ont cessé d'aller au cinéma, parce que la plupart des films sont nuls»

Anthony Mackie the wrap

Depuis maintenant près de 15 ans, «les univers cinématographiques» initiés par l'Iron Man de Marvel et le Man of Steel de DC Comics étaient les figures de proue du blockbuster en format série au sein de l’industrie hollywoodienne. Mais ceux qui dominaient autrefois le box-office sont dorénavant des déceptions, signe d'une lassitude évidente. Ainsi, en 2022, si The Batman avait fait mention honorable chez DC, c'est Top Gun: Maverick et Avatar: la voie de l'eau qui a enregistré le plus de recettes au niveau mondial, et ce devant des films très attendus du MCU, tels que Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Wankada Forever et Thor: Love and Thunder.

Cette année, le studio a beaucoup misé sur Ant-Man et La Guêpe: Quantumania pour amorcer la phase 4 de leur univers cinématographique, mais suite à des critiques douloureuses, le film atteint à peine les quelque 600 millions de dollars nécessaires pour atteindre le seuil de rentabilité exigé par le studio. Au point que Marvel, pour soigner son image, a reporté tout son calendrier afin de laisser respirer ses sorties.

Le personnage de MODOK vu dans Ant-Man et la Guêpe: Quantumania est la risée d'Internet. MArvel

L'univers cinématographique Marvel aux mains de Disney reste cependant toujours inégalé dans le paysage actuel d'Hollywood. C'est une franchise qui a produit 31 films sur 15 ans, qui ont tous été numéro un durant leurs premières semaines d'exploitations et dont beaucoup ont dépassé la barre du milliard de dollars. Un univers qui s'étend désormais dans le streaming avec des séries sur Disney+ comme Loki et WandaVision. Cependant depuis la conclusion épique de Avengers: Endgame en 2019, qui est le deuxième film le plus rentable de l'histoire, des fissures ont commencé à émerger. En effet, la plupart des contrats qui liaient les acteurs ayant lancé le MCU se sont terminés et les principaux héros ont raccroché les gants ou transmis leur flambeau, laissant place à de seconds couteaux qui ont un parfois un léger arrière-gout de fonds de tiroir.

Morbius est un ennemi anecdotique de Spider-Man ayant eu droit a son propre film sorti en 2022. Résultat: un flop et un Razzie Award pour Jared Leto. Sony Pictures

Quant à DC, la filiale superhéroique de Warner Bros, elle navigue en eau trouble depuis quelques années, plus précisément depuis l'échec critique et financier du superblockbuster Justice League, qui a eu un effet domino sur tous les films qui ont suivi dans l'univers mis en place par le réalisateur Zack Snyder (Man of Steel, Batman V Superman), au point d'annuler tout ce qui avait été mis en place. C'est le réalisateur James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie, The Suicide Squad) qui a été mandaté pour redresser la barre du navire. Celui-ci est à l'origine de nombreux remaniements, dont l'évincement de l'acteur Henry Cavill. Le retour de l'acteur qui prêtait alors ses traits à Superman était sans doute la seule chose particulièrement attendue par les fans, qui n'ont désormais plus grand-chose à attendre d'un tel gâchis. Seuls les films «indépendants» Joker et The Batman sont sortis du lot, remplissant les standards du succès critique et financier.

Pour une poignée de dollars

Si tous ces millions représentent évidemment beaucoup d'argent, le genre super-héroïque n'est plus la valeur sûre du box-office américain et commence peu à peu à ressembler à un colosse aux pieds d'argile. Une désuétude qui rappelle une période faste du cinéma: le western, qui a connu son âge d'or au milieu du XXe siècle avant d'être abattu par le désamour du public au cours des années 70, tout comme les péplums ou les films de cape et d'épée.

La meilleure personne pour parler d'Hollywood est probablement le réalisateur américain Steven Spielberg qui a plus de 50 ans de carrière à son actif. Dans une interview qu’il avait accordée à l’Associated Press en 2013, le réalisateur n’hésitait pas à comparer le western aux films de superhéros, en prédisant la fin de ce genre cinématographique.

«Il y aura un moment où les super-héros emprunteront le même chemin que le western.» Steven Spielberg

Associated Press

Selon lui, chaque genre répond à un cycle dont la durée de vie est limitée. Steven Spielberg expliquait que cette implosion surviendrait le jour où 3 ou 4 films à gros budgets se planteront au box-office et obligeront les studios à changer de modèle économique. Dix ans plus tard, force est de constater que ses propos s'avèrent être des prédictions.



Kevin Feige, le président de Marvel Studios qui fait pleuvoir les dollars.

Pour Kevin Feige, le big boss de Marvel, c'est l'optimisme qui prévaut. Comme nous l'apprend Variety, celui-ci a déclaré au micro du Podcast The Movie Business que les gens s'attendent à la fin du genre et à la lassitude des super-héros depuis maintenant plus de 20 ans et qu'il n'en est rien. Pour lui, les comics font véritablement partie du patrimoine culturel américain et la question revient à se demander si les films basés sur des romans pouvaient disparaître:

«On a 80 ans d'histoires des plus intéressantes, émouvantes et révolutionnaires qui ont été racontées dans les comics Marvel, et c'est notre grand privilège de pouvoir prendre ce que nous avons et de les adapter. Une autre façon de faire est de les adapter à différents genres et aux types de films que nous voulons faire.» Kevin Feige Variety

Dans tous les cas, il est certain que les prochaines productions Marvel et DC vont devoir afficher de nouvelles idées si elles veulent convaincre les spectateurs de se déplacer pour une énième aventure du genre, qui à force de se ressembler, finiront inévitablement par lasser.

Et sinon, on a des nouvelles de Hawkeye et de Flash People «J’ai choisi de survivre» Jeremy Renner raconte son accident

Les cascades de Tom Holland sont dignes de Spider-Man Vidéo: watson