Vidéo: watson

Vidéo

Les hologrammes comme dans les films, c'est pour bientôt

Une société a créé une cabine qui projette un hologramme ultra-réaliste, comme si une personne se trouvait à l'intérieur.

Dans les films de science-fiction, on retrouve souvent des hologrammes comme support de publicité ou comme moyen de communication. C'est désormais quelque chose d'accessible, grâce à la société PORTL.

Le principe est simple, une personne se place au centre d’un studio en kit contenant notamment un éclairage LED, un fond blanc et une caméra 4K. Le tout est ensuite filmé et projeté dans une cabine de 2,1 m de hauteur sur 1,5 m de large intégrant dans son cadre un système de haut-parleurs et d'écrans en très haute définition.

Le dispositif est équipé de plusieurs caméras qui projettent l'hologramme. La personne qui se trouve dans la cabine peut alors interagir dans son espace restreint. L’effet 3D, qui donne une impression de volume, provient de la combinaison d’ombres et de réflexions sur les différents écrans de chaque côté de la cabine.

Le système est pour le moment relativement onéreux, puisqu’un caisson vous coûtera la modique de somme de 50 000 francs. Il peut être utilisé pour communiquer, mais également dans d'autres contextes, comme des publicités, des expositions de musées, des démonstrations techniques ou en guise de vitrine de mode.

Vidéo: watson

Première dans le monde! Des robots sont capables de faire des bébés Vidéo: watson