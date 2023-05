Vidéo: watson

On n'a pas toujours l'air con en trottinette, la preuve

Ce Finlandais a réalisé un nouveau record.

Le finlandais Veeti Tuutti ne fait pas partie de ces gens, cul serré, qui naviguent sur les trottoirs avec leur trottinette. Ce sportif vient de battre un record: réaliser onze «tailwhips» dans les airs, une première mondiale, selon ses dires. Un saut spectaculaire dont il a posté une vidéo sur son compte Instagram.

Veeti Tuutti, 20 ans, a essayé cette figure encore et encore au cours des quatre dernières années. Sur son profil Instagram, il y a - en plus d'un certain nombre d'autres cascades - plusieurs vidéos de ses tentatives passées. Malgré toutes les chutes, le sportif n'a jamais abandonné. (lzo)

