Vidéo: watson

Ce chien court deux fois plus vite qu'Usain Bolt 🐕💹

Aux Etats-Unis, un concours désigne le chien le plus rapide du pays. Cette année, un lévrier whippet a été désigné vainqueur pour avoir atteint des vitesses qui le rendraient amendable sur des routes de campagne.

Un lĂ©vrier du nom de Reas a Ă©tĂ© sacrĂ© «chien le plus rapide des Etats-Unis» aprĂšs avoir gagnĂ© le concours Fastest Dogs USA. Un concours organisĂ© par L'American Kennel Club, la plus importante fĂ©dĂ©ration canine des États-Unis.

Reas, le lévrier wippet, court avec une moyenne de 56 km/h. Image: American Kennel Club

Le concours voit se défier différentes races de chiens qui doivent courir 100 mÚtres aussi vite qu'ils le peuvent, chassant un leurre moelleux. La compétition de cette année a eu lieu fin septembre à Kannapolis, en Caroline du Nord.

Le lévrier whippet, également appelé lévrier nain, est une race canine d'origine anglaise et française. Il est utilisé comme chien de course et de compagnie. Téméraire, efficace et surtout rapide, il est capable d'atteindre une vitesse supérieure à 55 km/h en moyenne avec des pointes records à 80 km/h sur de courtes distances, qui fait de lui un des lévriers les plus rapides. A titre de comparaison: Usain Bolt avait une vitesse de pointe de 44,72 km/h lors de son record du monde au 100 m sprint.

Pour sa vitesse époustouflante, Reas a gagné une collation de fromage et de sardines aprÚs la course, le tout accompagné d'un steak.

