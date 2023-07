Vidéo: watson

Las Vegas a un nouveau joujou

Le Strip de Las Vegas sera bientôt embelli par un énorme écran prenant la forme d'un dôme. Son nom? Sphere, une salle de 17 600 sièges dont la particularité est d'être entièrement animée de l'extérieur.

Vous n'êtes pas sans savoir que la ville de Las Vegas est le centre de toutes les excentricités. Or, depuis peu, le paysage de cette ville du Nevada a droit à un changement considérable. En effet, elle accueille en son sein un énorme dôme de 110 mètres de haut. Son «exosphère» (couche externe) est constituée d'écrans qui affichent des animations jouant avec la forme sphérique du bâtiment. Le système a été testé pour la première fois ce mardi 4 juillet, en l'honneur de la fête nationale américaine.

Cette annexe du Venetian, le célèbre hôtel-casino reproduisant Venise, est en réalité un auditorium de 18 600 places dédié à des expériences immersives et à des concerts. L'intérieur de la sphère est enveloppé d'un écran LED d'une définition de 16K, soit le plus grand écran avec la plus haute résolution au monde.

L’objectif des fondateurs est de créer une expérience proche de la réalité virtuelle sans utiliser de lunettes. L'auditorium est également constitué d'un système audio tout à fait unique, composé de 164 000 haut-parleurs qui sont capables d’isoler des sons spécifiques, ou de les limiter à certaines parties du public. Par exemple, une section pourrait entendre une version anglaise, alors qu'une autre aurait droit à une version française, sans que les sons ne se mélangent.

Comme pour les cinémas «4DX», Sphere propose aussi une expérience sensorielle pour certains spectateurs. Environ 10 000 sièges proposent des retours haptiques, ainsi qu’une retranscription du chaud, du froid, du vent et des odeurs. Ainsi, si vous faites un voyage virtuel au pôle Nord, vous pourriez physiquement ressentir le froid des paysages qui s'affichent à l'écran.

Le premier spectacle qui se tiendra dans cette salle aura lieu le 29 septembre, pour une tournée de 25 concerts de U2. Des événements qui affichent déjà complet. Cet automne verra également une expérience filmique immersive, Postcard From Earth, réalisé par Darren Aranofsky (The Whale).

Ce bâtiment pourrait donc bien révolutionner la notion de spectacle, mais pour le savoir, il va falloir se rendre à Las Vegas.

