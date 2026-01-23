brouillard-3°
DE | FR
burger
Divertissement
Storypics

La vie en colocation – en 18 mèmes (malheureusement) réalistes

La vie en colocation – en 18 mèmes (malheureusement) réalistes

On parie que ces mèmes vont vous rappeler quelques souvenirs cringe...
23.01.2026, 09:3023.01.2026, 09:30

Vivre ensemble est généralement bien plus agréable que de vivre seul. Cependant, il faut aussi être conscient que la vie en collectivité s'accompagne parfois de petits et grands tracas.

Lausanne: pourquoi les étudiants louent «des trucs horribles»

Les mèmes suivants résument assez bien la vie en colocation.

Parfois, suivant le mode de vie, les colocataires se rencontrent à peine.

Memes, die das Zusammenleben mit einem Mitbewohner beschreiben
Image: reddit

«Mon coloc qui se lève à 5h30 vs Moi qui vais me coucher à 5h30».

En colocation, on tente de rester aimable. Tant que possible.

Mitbewohner Memes
Image: reddit

«Quand votre coloc n'arrête pas de parler alors que vous voulez juste regarder Netflix».

Toutes ces questions auxquelles vous n'avez pas de réponse...​

Memes, die das Zusammenleben mit einem Mitbewohner beschreiben
Image: reddit

«Où étais-tu toute la nuit? À qui sont ces culottes? etc.»
Moi, encore ivre: «Bonne question.»

Il y a des choses auxquelles vous n'auriez jamais voulu assister.

Memes, die das Zusammenleben mit einem Mitbewohner beschreiben
Image: reddit

Quand vous surprenez accidentellement votre colocataire en train de se changer

L'amour s'éteint rapidement lorsqu'une personne vole la nourriture de l'autre.

Memes, die das Zusammenleben mit einem Mitbewohner beschreiben
Image: reddit

En cas d'urgence: Cachez ou verrouillez tout.

Memes, die das Zusammenleben mit einem Mitbewohner beschreiben
Image: reddit

Mais bon, il faut parfois faire preuve d'honnêteté...

Memes über Mitbewohner
Image: imgur

... car le coupable pourrait n'être nul autre que...vous.

«LA-PO-RTE!»

Memes, die das Zusammenleben mit einem Mitbewohner beschreiben
Image: reddit

«Moi chaque fois que quelqu'un entre dans ma chambre et laisse la porte ouverte en partant...»

Les colocataires qui travaillent dur pour maintenir le lieu propre méritent une médaille!

Mitbewohner Memes
Image: imgur

Nous sommes tous égaux. Sauf ceux qui font leur vaisselle eux-mêmes. Eux, ils sont supérieurs.

21 mèmes qui décrivent parfaitement la vie des étudiants

Les paresseux, en revanche, méritent ce regard:

Mitbewohner Memes
Image: x

Imaginez que vous venez de nettoyer la cuisine, et que votre colocataire arrive et saccage tout.

Applaudissez-vous!

Mitbewohner Memes
Image: imgur

Quand tout le monde dort, et que vous arrêtez le micro-ondes à temps avant qu'il ne sonne.

Le pire des cas.

Lustige Memes über Mitbewohner
Image: imgur

Trois colocataires, une seule salle de bain – et il faut aller aux toilettes.

Ah non, il y a pire.

Lustige Memes über Mitbewohner
Image: imgur

Quand votre coloc rentre ivre avec son copain et que vous les entendez s'embrasser passionnément...

Ou piiiiire:

Lustige Memes zu Mitbewohnern
Image: facebook

Quand vous essayez de dormir et que vous entendez votre coloc' se masturber

Dégage d'ici, colocataire!

Mitbewohner Memes
Image: x

Quand votre colocataire est malade et tousse partout...

Okay, merci, Bro.

Mitbewohner Memes
Image: x

Quand votre colocataire vous autorise à utiliser son shampoing, mais que vous utilisez déjà tous ses produits depuis quelques mois

Bien sûr, il existe d'autres solutions <3

Memes, die das Zusammenleben mit einem Mitbewohner beschreiben
Image: reddit

Quand votre colocataire est votre meilleur ami...

Ce district vaudois échappe à la pénurie de logements

Certains colocataires ont un flair surdéveloppé.

Mitbewohner Memes
Image: instagram

Moi: **Ajoute un œuf aux nouilles instantanées**
Le colocataire: «C'est de la vraie gastronomie!»

(sim)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Harry Styles a surpris tout le monde
Harry Styles a surpris tout le monde
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
de Marc Marti
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux
Thèmes
Les 10 chauves les plus sexy
1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
Voici la tasse de café le plus cher du monde
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Alisha Lehmann craque pour une star de téléréalité
La reine suisse des réseaux sociaux est à nouveau amoureuse: sur Instagram, Alisha Lehmann s’est affichée avec un nouvel homme à ses côtés.
Après la fin définitive de sa relation en dents de scie avec le footballeur brésilien Douglas Luiz, Alisha Lehmann semble donner une nouvelle chance à l'amour. Pour son 27e anniversaire, c'est son nouveau compagnon, le Britannique Montel McKenzie, qui a officialisé la nouvelle sur Instagram.
L’article