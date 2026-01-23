La vie en colocation – en 18 mèmes (malheureusement) réalistes

On parie que ces mèmes vont vous rappeler quelques souvenirs cringe...

Vivre ensemble est généralement bien plus agréable que de vivre seul. Cependant, il faut aussi être conscient que la vie en collectivité s'accompagne parfois de petits et grands tracas.

Les mèmes suivants résument assez bien la vie en colocation.

Parfois, suivant le mode de vie, les colocataires se rencontrent à peine.

«Mon coloc qui se lève à 5h30 vs Moi qui vais me coucher à 5h30».

En colocation, on tente de rester aimable. Tant que possible.

«Quand votre coloc n'arrête pas de parler alors que vous voulez juste regarder Netflix».

Toutes ces questions auxquelles vous n'avez pas de réponse...​

«Où étais-tu toute la nuit? À qui sont ces culottes? etc.»

Moi, encore ivre: «Bonne question.»



Il y a des choses auxquelles vous n'auriez jamais voulu assister.

Quand vous surprenez accidentellement votre colocataire en train de se changer

L'amour s'éteint rapidement lorsqu'une personne vole la nourriture de l'autre.

En cas d'urgence: Cachez ou verrouillez tout.

Mais bon, il faut parfois faire preuve d'honnêteté...

... car le coupable pourrait n'être nul autre que...vous.

«LA-PO-RTE!»

«Moi chaque fois que quelqu'un entre dans ma chambre et laisse la porte ouverte en partant...»

Les colocataires qui travaillent dur pour maintenir le lieu propre méritent une médaille!

Nous sommes tous égaux. Sauf ceux qui font leur vaisselle eux-mêmes. Eux, ils sont supérieurs.

Les paresseux, en revanche, méritent ce regard:

Imaginez que vous venez de nettoyer la cuisine, et que votre colocataire arrive et saccage tout.

Applaudissez-vous!

Quand tout le monde dort, et que vous arrêtez le micro-ondes à temps avant qu'il ne sonne.

Le pire des cas.

Trois colocataires, une seule salle de bain – et il faut aller aux toilettes.

Ah non, il y a pire.

Quand votre coloc rentre ivre avec son copain et que vous les entendez s'embrasser passionnément...

Ou piiiiire:

Quand vous essayez de dormir et que vous entendez votre coloc' se masturber

Dégage d'ici, colocataire!

Quand votre colocataire est malade et tousse partout...

Okay, merci, Bro.

Quand votre colocataire vous autorise à utiliser son shampoing, mais que vous utilisez déjà tous ses produits depuis quelques mois

Bien sûr, il existe d'autres solutions <3

Quand votre colocataire est votre meilleur ami...

Certains colocataires ont un flair surdéveloppé.

Moi: **Ajoute un œuf aux nouilles instantanées**

Le colocataire: «C'est de la vraie gastronomie!»



(sim)