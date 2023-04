Vidéo: watson

Si cet éléphant épluche ses propres bananes, il y a une raison🍌

Une femelle éléphant du zoo de Berlin est capable de peler des bananes avec sa trompe. Selon les experts, il y a une explication derrière ce comportement.

Des soigneurs du zoo de Berlin ont observé un comportement inhabituel chez un de leurs éléphants. Pang Pha, une femelle d'Asie est capable de peler une banane avec sa trompe, ce que beaucoup de ses congénères ne peuvent pas faire malgré la grande dextérité de leur trompe. Intrigués par ce comportement rare, des chercheurs ont réalisé une étude sur son cas publiée le 10 avril dans la revue Current Biology.

Cette éléphante d’Asie a d'ailleurs des goûts bien particuliers. Si elle apprécie manger une banane jaune ou verte, elle va l’avaler avec la peau. Si la banane est trop mûre et tachetée, elle va l’éplucher avant de la manger. Sa technique d'épluchage consiste à cassera la banane en deux avec sa trompe, puis de secouer le fruit jusqu’à ce que la chaire glisse en dehors de la peau.

Michael Brecht est neuroscientifique à l’Université Humboldt de Berlin et auteur de l’étude. Selon ses observations, Pang Pha aurait développé cette méthode en observant ses soigneurs éplucher le fruit pour elle depuis son enfance.

«Pha n’a jamais été formellement conditionnée à éplucher les bananes et nous suggérons qu’elle a acquis l’épluchage par observation de ses gardiens» Michael Brecht

Mais pourquoi épluche-t-elle seulement les fruits trop mûrs? Le Dr Michael Brecht explique que c’est probablement parce que les bananes très mûres sont plus faciles à sortir de leur peau. Selon une autre hypothèse, la peau brune pourrait simplement ne pas être au goût de l’éléphante. Les chercheurs ont également constaté que Pang Pha adoptait ce comportement uniquement lorsqu’elle était seule. Quand elle doit rivaliser avec d’autres éléphants, elle préfère avaler le plus de bananes possible sans les éplucher, quelle que soit leur maturité.

La dégustation semble être une activité solitaire pour cette éléphante de 36 ans. Pang Pha était un cadeau du roi de Thaïlande en 1987. Elle est arrivée à Berlin à l'âge de six mois, où elle a d'abord été nourrie, entre autres, avec des bananes pelées.

