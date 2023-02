Vidéo: watson

Cette série se moque des journalistes (et c'est pas gentil 😅)

Philomena Cunk est une journaliste à la bêtise abyssale qui prend le soin de retracer l’histoire de l’humanité avec des questions absurdes adressées à de vrais scientifiques. Extraits.

«Qu’est-ce qui a eu culturellement le plus d’impact sur l’histoire : la Renaissance ou Single Ladies de Beyoncé?» La question est posée avec le plus grand sérieux par Philomena Cunk (la géniale Diane Morgan) dans la série documentaire Planète Cunk disponible sur Netflix. Un documentaire en cinq épisodes dont on en dit le plus grand bien ici:

Au cas où vous ne les auriez pas encore vus, nous avons rassemblé ici certains des meilleurs moments.

