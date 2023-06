Sa rencontre avec Cristiano Ronaldo devient virale sur les réseaux sociaux Vidéo: watson

«Relax mec»: Ronaldo tente de calmer ce youtubeur fan surexcité

IShowSpeed, youtubeur américain, a atteint son but ultime: rencontrer Cristiano Ronaldo. Et la scène, plutôt chaotique, a été filmée.

Plus de «Divertissement»

Darren Watkins Jr, plus connu sous le nom de IShowSpeed sur les réseaux sociaux, y est enfin parvenu: après plusieurs tentatives infructueuses, il a pu rencontrer son idole de toujours, Cristiano Ronaldo, le 17 juin.

Le jeune homme n'a jamais caché sa volonté de rencontrer le Portugais aux 5 ballons d'Or et documentait sa passion, et sa mission de le rencontrer, sur les réseaux sociaux.

Après le match de qualification pour l'Euro 2024 entre le Portugal et la Bosnie-Herzégovine, la star du football a consacré quelques instants à l'un de ses plus grands fans. Et le jeune homme de 18 ans a eu du mal à garder son calme... Sur la vidéo, on le voit perdre ses moyens et être très excité à l'idée que Cristiano Ronaldo se trouve face à lui. A tel point que le Portugais lui a lâché un petit «Relax mec», entre deux rires.

Vidéo: watson

Evidemment, la scène est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux et comptabilise déjà plus de huit millions de vues sur YouTube en une journée.

Mais IShowSpeed est une personnalité controversée d'Internet. Par le passé, le jeune homme de 18 ans a provoqué plusieurs polémiques dont une, où il a fait la publicité d'une arnaque aux cryptomonnaies avec un sosie de Cristiano Ronaldo.

Il continue néanmoins à jouir d'une grande communauté de fans et a également contribué, par son fanatisme, à faire connaître la star portugaise du football Ronaldo aux Etats-Unis là où le football n'est pas un sport très médiatisé.

(lzo) - Traduit et adapté de l'allemand par sia

Vous aimez le football (et Cristiano Ronaldo)? 👇

Qui dit football...

Vidéo: watson

Les sélectionneurs à la Coupe du monde 2022