Il a 81 ans et roule pour la première fois en voiture autonome

Cet homme de 81 ans est tout choqué

Rouler dans une voiture autonome pour la première fois peut être une sacrée aventure. Un vétéran américain de 81 ans en a fait l'expérience et sa vidéo est devenue virale.

Aux États-Unis, on trouve de plus en plus de véhicules autonomes. La législation de certains Etats permet à ces véhicules sans chauffeur de circuler. L'homme que l'on voit sur cette vidéo est un influenceur de 81 ans qui répond au nom de Patriotic Kenny et dont les abonnées sur TikTok se montent à 2 millions.

Celui-ci est monté dans un véhicule autonome avec son ami Jerry et sa femme Amanda. Pensant qu'il s'agissait d'un Uber, il a supposé que le véhicule, qui dispose d'un système sur son toit, devait être une voiture de police. Examinant la voiture de plus près, il réalise alors qu'il s'agit d'une voiture sans chauffeur.

Un voyage qui ne s'est pas fait de manière très sereine, tant Patriotic Kenny semble être sur le qui-vive en permanence. L'idée d'être dans une voiture sans chauffeur ne lui est pas très rassurante, ce qui rend l'expérience particulièrement drôle à regarder.

