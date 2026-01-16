brouillard-2°
Amazon dévoile Sophie Turner en Lara Croft

Elle va faire de l'ombre à Angelina Jolie

Prime Video dévoile pour la première fois Sophie Turner dans le costume iconique de Lara Croft. Cette série, portée par un casting prestigieux, est prometteuse.
16.01.2026, 09:3816.01.2026, 09:38
Un article de
t-online

Lara Croft, la figure emblématique du jeu-vidéo Tomb Raider, a désormais un nouveau visage. A l’occasion du lancement du tournage, Prime Video a publié la première image de Sophie Turner dans le rôle de la célèbre archéologue.

L’actrice de 29 ans, connue notamment pour Game of Thrones, y apparaît dans le look iconique de l’héroïne d’action: cheveux attachés, mini-shorts, et holsters fixés aux cuisses.

Tomb Raider- Sophie Turner est Lara Croft
Sophie Turner avait percé l'écran en Sansa Stark dans les huit saisons de Game of Thrones.Image: prime video

Depuis des décennies, Lara Croft fait partie des protagonistes les plus célèbres de l’univers du jeu vidéo. Ses aventures ne se sont pas limitées à plusieurs générations de consoles, elles ont aussi été portées à l’écran à plusieurs reprises. Après le reboot du jeu en 2013 et son adaptation cinématographique de 2018, Amazon ramène aujourd’hui l’histoire sous forme de série avec un nouveau casting et un solide soutien de stars devant et derrière la caméra.

Avant «The Last of Us», il y avait ça: voici les pires adaptations de jeux vidéo

Dans les précédentes adaptations, Lara Croft a notamment été incarnée par Angelina Jolie, qui a endossé le rôle de l’aventurière dans deux films au cinéma au début des années 2000. Plus tard, Alicia Vikander a repris le flambeau. Entre-temps, plusieurs actrices — dont Rhona Mitra — ont également donné vie au personnage dans différents projets.

Pour cette nouvelle série, Amazon s’est entouré de soutiens de premier plan: aux côtés de Sophie Turner, on retrouvera également Sigourney Weaver, Jason Isaacs et August Wittgenstein devant la caméra. Bill Paterson incarnera Winston, le majordome de Lara. Le casting comprend également Martin Bobb-Semple, Sasha Luss et Paterson Joseph.

En coulisses, Phoebe Waller-Bridge et Chad Hodge officient comme co-showrunners et producteurs exécutifs. Waller-Bridge, déjà saluée pour «Fleabag», participe également à l’écriture des scénarios.

(ero/hun)

Traduit de l'allemand

