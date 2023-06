Vidéo: watson

Avec des Lego et des feutres, il crée l'illusion d'optique l'année⚡

Le concours Illusion of the Year a annoncé ses gagnants. La compétition, célébrant les illusions les plus audacieuses, a couronné un hommage à Harry Potter avec l'illusion d'une voiture Lego traversant un mur.

Un fan de Harry Potter a recréé le célèbre mur en briques du Quai 93/4 situé dans la gare de King's Cross à Londres, que les apprentis sorciers peuvent traverser pour prendre leur train. Pour ce faire, il n'a eu besoin que de Lego, de feutres et surtout pas mal d'ingéniosité pour jouer des tours à notre cerveau et ainsi remporter le concours annuel des meilleures illusions amateurs organisées par le Musée des Illusions.

Ainsi, c'est grâce au principe de la parallaxe, qui consiste à jouer avec la perception de l'œil humain selon un angle donné qu'un certain Matt Prichard a remporté le concours Illusion of the Year. Ce concours qui récompense les meilleures illusions de l'année sélectionne les dix finalistes qui se sont avérés les plus audacieux en postant une vidéo qui montre une illusion et son fonctionnement.

Le gagnant du premier prix est donc cette plateforme 9 3/4 des livres Harry Potter. Se trouve également au palmarès: une tour de cubes avec un crayon qui semble traverser à la fois l'intérieur et l'extérieur de la structure en deuxième position. La troisième place du concours est revenue à Cornelia. Un portrait peint par l'artiste Wendy van Boxtel dont les yeux semblent suivre votre regard.

Le concept original du Musée des Illusions a été lancé à Zagreb, en Croatie en 2015 et est rapidement devenu une chaîne de musées à succès. Ce musée, dédié à la perception des sens, propose désormais une expérience interactive et immersive dans 40 villes du monde.

