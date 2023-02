Vidéo: watson

En attendant «The Last of Us» sur RTS, voici 5 autres séries et films

La série The Last of Us cartonne et bonne nouvelle: elle débarque sur les écrans romands puisque la RTS la diffusera dès le 19 février (mais très tard). Pour l’occasion, on vous a préparé une liste de films et séries similaires pour tuer le temps entre les épisodes.

Jeremie crausaz / Sainath Bovay

La série The Last of Us n'est pas qu'une série de zombies, où du moins pas comme vous pouvez l'imaginer, pour la simple et bonne raison que c'est une histoire avant tout basée sur ses personnages et leurs choix moraux dans un monde ravagé par un champignon qui infecte les humains. The Last of Us a des allures de road trip post-apocalyptique.

D'ailleurs, on a déjà dit tout le bien qu'on en pensait ici👇.

On a choisi pour vos cinq films et séries qui sont faits du même bois. Si vous aimez les ambiances anxiogènes, les rapports de filiations et les récits survivalistes: vous êtes au bon endroit.

Les Fils de l'homme

Film d'Alfonso Cuarón | 2006 |1h 49m

Image: Universal Pictures

Dans Les Fils de l'homme, l'infertilité humaine totale a conduit à l'effondrement de la civilisation et le personnage principal, Theo, incarné par Clive Owen, aide un groupe de révolutionnaires à transporter l'unique femme enceinte de l'humanité en lieu sûr. Le film est incroyablement sombre, et rappelle justement The Last of Us, mais il explore avec brio le prisme humain au travers du désespoir. Il est classé 13e par la BBC dans le top 100 des films du 21e siècle.

Ce film d'Alfonso Cuarón (Gravity, Roma) comporte notamment des plans-séquences hallucinants. Ce serait dommage de passer à côté de cette œuvre majeure qui aurait tout à fait pu influencer Craig Maizin (Tchernobyl) dans son adaptation de The last of us.

La Route

Film de John Hillcoat | 2009 | 1h 59m

Dimension Films

Les amateurs d’adaptations et de drames émotionnels devraient certainement placer La Route en tête de leur watchlist. Le film, adapté du roman éponyme de Cormac McCarthy, nous plonge dans un monde obscur, sale et ultra dangereux où l'on retrouve Viggo Mortensen. Il y joue le rôle d'un père qui tente de protéger son fils après l'effondrement de notre écosystème entrainant avec lui le déclin de la civilisation. Ils évoluent désormais dans un univers inhospitalier où plus rien ne pousse, obligeant une partie de la population à se tourner vers le cannibalisme pour survivre.

Le film explore la question de la morale dans un monde sans foi ni loi où la vie n'a plus de valeur. Bien qu'il soit difficile à regarder en raison de la cruauté de l'univers dans lequel il se déroule, il réussit également à être émouvant et poétique dans sa relation père-fils, sublimée par une magnifique bande originale composée par Nick Cave et Warren Ellis. La question de savoir si une personne peut maintenir son humanité dans un monde aussi désespéré mérite d’être explorée.

Station Eleven

Mini-série HBO| 2021 |10 épisodes

Image: HBO

La mini-série Station Eleven, également produite par HBO, se concentre sur le début d'une épidémie virale qui provoque un effondrement mondial de la société. Plusieurs groupes de survivants tentent de se réorganiser et maintiennent un semblant de normalité, mais les luttes pour la coexistence font rage, notamment entre les différentes factions et sectes qui se sont formées.

Ne vous attendez pas à une série d'action sur les zombies façon The Walking Dead. Ici, le scénario fait la part belle aux émotions, à l’intimité de ses personnages avec un certain degré de réalisme. Si vous vous sentez prêt pour une mini-série de 10 épisodes, Station Eleven mérite toute votre attention.

Logan

Film de James Mangold | 2017 | 2h 17m

20th Century Studios

The Last of us et Logan partagent une structure narrative assez semblable où un héros bougon est chargé de protéger et d'escorter une fillette à travers les Etats-Unis. Logan et Joel ont beaucoup en commun: les deux hommes sont des âmes brisées essayant de trouver une place dans un nouvel ordre mondial. Alors que Joel survit à une épidémie due à un champignon, l'ancien X-Men s'adapte à un monde où les mutants sont persécutés. Les deux fillettes Laura et Ellie montrent aussi des similitudes: celles que l’on pense d’abord fragiles et délicates vont vite montrer de la combativité et du caractère, mais surtout un attachement profond pour leurs protecteurs, des bad boys au grand cœur.

The Walking Dead

Série AMC | 2010 | 11 saisons

AMC

La série The Walking Dead, sortie en 2010, est adaptée du comic book éponyme (mieux que la série). C’est aujourd’hui une référence connue pour avoir relancé le genre zombie à la télévision. Elle se décline également en deux séries spin-off: Fear the Walking Dead et The Walking Dead: World Beyond.

La série se concentre sur un groupe de survivants et comme dans The Last of Us, l’accent est mis sur l’évolution de la moralité des personnages dans un monde ravagés par les mort-vivants. Pour ceux qui préfèrent voir une saga entière, sans devoir attendre l’arrivée de la saison suivante, The Walking Dead est idéale puisque les 11 saisons sont déjà terminées. Cependant, ne vous attachez pas trop aux personnages car ils ont une fâcheuse tendance à mourir de manière très violente.

Évidemment, impossible de mentionner tous les films et séries du genre dans ce classement, mais n’hésitez pas à partager en commentaire vos œuvres préférées qui fleurent bon le désespoir.

Les trois premiers épisodes de The last of Us seront disponibles dès le dimanche 19 février sur PlayRTS . La série sera diffusée les lundis à 22h30 sur RTS1.

Si vous aimez The Last of US, vous aimez les champignons bizarres