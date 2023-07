Vidéo: watson

Mais à quoi joue cette fan de Taylor Swift?

Comment acheter du merchandising de sa chanteuse préférée sans être reconnu: l'idée de cette fan de Taylor Swift n'est pas passée inaperçue. On vous explique.

On connaît Taylor Swift pour ses millions d'albums vendus et ses records au Billboard Hot 100, mais on connaît moins la «bravoure» de ses fans. En effet, les Swifties (nom donné aux fans de Taylor) ne reculent devant rien pour leur héroïne. C'est le cas de cette inconnue qui a trouvé un moyen plutôt original pour passer inaperçu.

Mission sous couverture

Imaginez au petit matin à Cincinnati, dans l'Ohio, des centaines de Swifties forment une queue de plusieurs mètres dans l'espoir d'acheter des produits dérivés de la dernière tournée de Taylor Swift. Oui, vous avez bien lu, de simples produits dérivés, et non des places de concert...

Les fans de Taylor Swift attendent l'ouverture du bus de produits dérivés dans les rues de Cincinnati. (local 12-WKRC-tv)

Vous suivez toujours? Et bien, dans la file remplie de fans de Taylor, la télévision locale a rencontré deux personnes qui n'étaient pas censées y être. Les deux femmes ont trouvé un moyen plutôt original pour éviter d'être reconnues, et elles l'expliquent dans cette vidéo👇🏽.

Vous allez dire que le costume n'est pas très élaboré, mais non, vous vous trompez, les Swifties sont non seulement marrantes, mais elles ont aussi des références. En effet, cette couverture n'a pas été choisie au hasard, elle ressemble étrangement au personnage du clip Anti-Hero👇🏽 de leur idole.

Taylor Swift et «sa couverture préférée» dans le clip Anti-Hero.

Bon, en résumé, être une vraie fan de Taylor Swift, ça se travaille, mais vous risquez (peut-être) de perdre le vôtre si votre patron vous reconnaît.