Ce chien n'a vraiment pas fait son boulot

Ce gentil golden retriever est tout sauf un chien de garde.

Attention chien méchant! Enfin, pas vraiment…

À San Diego, un voleur s'apprêtant à partir avec un vélo tombe nez à nez avec un gentil golden retriever qui n'a aucunement l’intention de défendre son territoire. La vidéo de surveillance qui date du mois de juillet a été publiée cette semaine sur le compte Facebook de la police de San Diego.

On peut entendre le voleur s'exclamer: «tu es le meilleur chien du monde!», et lui demander où est son maître. Le chien semble très heureux de s'être trouvé un nouvel ami, au point de lui lécher le visage et de s’allonger sur le dos. Lorsque le voleur finit par s'en aller, l’animal semble même vouloir le suivre.

D’après la police de San Diego, le vol aurait eu lieu le 15 juillet vers 22 h 40 heure locale. Le vélo dérobé de la marque Electra est d’une valeur de 1300 dollars. Le voleur n'a toujours pas été identifié.



(sbo)

