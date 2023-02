Vidéo: watson

La Saint-Valentin, c’est ringard ou c'est de la «romanticité»?

Vous l'avez remarqué? Nous sommes le 14 février et c'est la Saint-Valentin. Alors ringard ou trop chou, la fête des amoureux? On vous a demandé.

«Love is in the air» en ce 14 février. Si vous êtes amoureux, vous pouvez avoir une petite attention pour votre partenaire, des chocolats, des fleurs ou un petit poème romantique...ou pas du tout! Si la Saint-Valentin n'est pas votre tasse de thé, on vous comprend aussi (chez watson, on ne juge pas, hein!).

via GIPHY Alors, vous l'avez réservé ce resto ce soir?

On a fait un tour dans les rues lausannoises et on vous a demandé si la fête des amoureux, c'était ringard ou pas? Entre le fameux «c'est pas terrible, mais on le fait quand même» et l'indémodable «c'est tous les jours la Saint-Valentin», vous ne vous êtes pas trop mouillés sur ce coup, car au fond, on le sait, le romantisme, ça vous connaît.

