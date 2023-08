Vidéo: watson

Cette imitation est juste parfaite

Karl Porter est un stand-upper qui, dans un extrait de son spectacle, imite la joie d’un footballeur après un but au ralenti. La séquence a fait le tour des réseaux sociaux.

«Je sais faire une célébration de but au ralenti. Vous voulez voir ça ?» Depuis quelques jours, un extrait posé sur Instagram du spectacle de ce Britannique originaire de Manchester tourne en boucle sur les réseaux sociaux.

On le voit imiter une course au ralenti, avant de marquer de la tête et exprimer sa joie en entamant une glissade sur les genoux au ralenti. L’impression de déjà-vu est totale tant l’imitation est réussie.

La vidéo a déjà été vue plus de trente millions de fois et a été likée par plusieurs footballeurs comme Antoine Griezmann et Mario Balotelli. On vous laisse admirer. (sbo)

