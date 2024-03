Vidéo: watson

Fan de«Dragon Ball»? Vous allez adorer ce parc d'attractions!

Un immense parc d’attractions inspiré de l’univers de Dragon Ball va ouvrir ses portes. Cependant, ça ne sera pas au Japon qu'il vous faudra aller, mais en Arabie Saoudite.

Plus de «Divertissement»

C'est un projet pharaonique dont la révélation coïncide à quelques semaines près avec la mort d'Akira Toriyama, l'auteur du cultissime manga Dragon Ball. Annoncé vendredi 22 mars par le promoteur de ce chantier colossal, le premier parc d’attractions au monde inspiré de l’univers de Dragon Ball va être construit dans la future ville de Qiddiya en Arabie saoudite.

Pendant ce temps, en Floride: Ce parc d'attractions va rendre dingues les fans de Harry Potter

Sur plus de 500 000 m2, le parc d’attractions devrait proposer sept zones différentes faisant honneur aux lieux les plus emblématiques du manga de notre enfance. On peut retrouver la Kame House de Tortue Géniale, la Capsule Corporation, la planète Namek ou encore l'immense dragon Shenron qui apparait lorsque les sept Boules de cristal sont réunies.

La présentation du parc: Vidéo: watson

Les visiteurs pourront ainsi s’immerger totalement dans l’univers de Son Goku avec plus d’une trentaine d’attractions, des restaurants à thème et des hôtels pour profiter pleinement du séjour.

Un communiqué de Qiddiya Investment Company, également publié par le studio japonais Toei Animation qui produit les animés de la franchise, présente les différents secteurs dans des visualisations 3D détaillées.

Image: Qiddiya Investment

Image: Qiddiya Investment

Image: Qiddiya Investment

Image: Qiddiya Investment

La date d’ouverture prévue de ce gigantesque parc d’attractions n’a pas été précisée, ni son coût. La ville nouvelle de Qiddiya est l’un des mégaprojets touristiques du royaume saoudien nommé «Vision 2030». L’Arabie saoudite ambitionne de développer l’industrie du tourisme sur son territoire afin de compenser la grande dépendance de son économie aux hydrocarbures censée décliner dans les années à venir.