ciel clair
DE | FR
burger
Divertissement
Vidéos

Un éléphant attaque des touristes lors d'un safari au Botswana

Vidéo: watson

Ils n'auraient pas dû s'approcher des petits

Un safari au Botswana a failli tourner au drame lorsqu'un éléphant en furie s'est mis à charger des touristes.
01.10.2025, 21:0301.10.2025, 21:03
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Dans le delta de l’Okavango, au Botswana, un éléphant en furie a renversé deux canoës et projeté quatre touristes dans l’eau. Les touristes américains et britanniques ont frôlé la mort, puisque, dans ces eaux se trouvent également des crocodiles, au milieu des éléphants et des hippopotames qui résident en ces lieux.

Cet incident n’est pas anodin et met en lumière les dangers d’un tourisme qui cherche à s’approcher au plus près de la faune sauvage. Selon The Telegraph, l’éléphant s’est mis en colère uniquement parce que les touristes s’étaient approchés trop près d'une femelle et de ses petits. Cet incident s'est produit durant le week-end du 27 au 28 septembre.

Des éléphants jumeaux sont nés en Thaïlande

Comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessus, l'animal s’est précipité sur les touristes, renversant les pirogues dans lesquelles se trouvaient deux couples. Le mammifère a également maintenu avec sa trompe l’une des femmes sous l’eau pendant plusieurs secondes - avant de finir par relâcher sa victime, qui a immédiatement trouvé refuge auprès de ses compagnons d'infortune.

Le Delta de l&#039;Okavango, au Botswana, est un territoire sauvage qui offre des paysages uniques au monde et abrite une faune et une flore exceptionnelles.
Le Delta de l'Okavango, au Botswana, est un territoire sauvage unique au monde qui abrite une faune et une flore exceptionnelles.Image: UNESCO

Le delta de l’Okavango, au Botswana, est un habitat unique, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2014. Sa particularité réside dans le fait qu’au moment où la saison sèche bat son plein, les eaux de la saison des pluies atteignent le delta avec un retard d’environ quatre mois. Le lieu atteint alors son niveau d’eau maximal, se transformant en véritable oasis pour toutes les espèces.

Vidéo: watson
Vous aimez les histoires (bizarres) d'animaux? Par ici
Risque d'érection violente et de mort: un supermarché est évacué
Risque d'érection violente et de mort: un supermarché est évacué
de Jannik Sauer
Un somptueux «mariage» de chiens fait polémique en Indonésie
Un somptueux «mariage» de chiens fait polémique en Indonésie
La Suisse compte un nouvel oiseau nicheur
La Suisse compte un nouvel oiseau nicheur
Les crocodiles sentent la détresse des bébés humains
Les crocodiles sentent la détresse des bébés humains
Thèmes
Shaolin Challenge: Ces célébrités suisses participent à l'émission
1 / 10
Shaolin Challenge: Ces célébrités suisses participent à l'émission

Shaolin Challenge

Tamy Glauser est mannequin et a défilé pour de grands noms de la mode tels que Louis Vuitton. Elle s'engage en faveur des droits LGBTQ.
partager sur Facebookpartager sur X
Ces drôles d'animaux qui font des paris sportifs
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
2
Une prof donne un chaton à manger à un serpent en classe
3
Les CFF annoncent des suppressions à Lausanne
Tous les petits scandales du «mariage Disney» de Selena Gomez
L'actrice et chanteuse milliardaire a uni ses jours avec ceux du producteur Benny Blanco ce week-end, au cours d'une cérémonie privée en Californie. Mais que serait le plus beau jour de la vie d'une célébrité sans quelques menus couacs et autres potins croustillants à se mettre sous la dent?
Si vous faites partie des riches et célèbres de l'industrie cinématographique et musicale américaine, Santa Barbara était THE PLACE TO BE ce week-end. Parce que c'est là, au bord du Pacifique, entre les palmiers, que Selena Gomez et Benny Blanco se sont dit «oui» pour la vie, tout de Ralph Lauren vêtus.
L’article