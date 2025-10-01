Un éléphant attaque des touristes lors d'un safari au Botswana

Vidéo: watson

Ils n'auraient pas dû s'approcher des petits

Un safari au Botswana a failli tourner au drame lorsqu'un éléphant en furie s'est mis à charger des touristes.



Dans le delta de l’Okavango, au Botswana, un éléphant en furie a renversé deux canoës et projeté quatre touristes dans l’eau. Les touristes américains et britanniques ont frôlé la mort, puisque, dans ces eaux se trouvent également des crocodiles, au milieu des éléphants et des hippopotames qui résident en ces lieux.

Cet incident n’est pas anodin et met en lumière les dangers d’un tourisme qui cherche à s’approcher au plus près de la faune sauvage. Selon The Telegraph, l’éléphant s’est mis en colère uniquement parce que les touristes s’étaient approchés trop près d'une femelle et de ses petits. Cet incident s'est produit durant le week-end du 27 au 28 septembre.

Comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessus, l'animal s’est précipité sur les touristes, renversant les pirogues dans lesquelles se trouvaient deux couples. Le mammifère a également maintenu avec sa trompe l’une des femmes sous l’eau pendant plusieurs secondes - avant de finir par relâcher sa victime, qui a immédiatement trouvé refuge auprès de ses compagnons d'infortune.

Le Delta de l'Okavango, au Botswana, est un territoire sauvage unique au monde qui abrite une faune et une flore exceptionnelles. Image: UNESCO

Le delta de l’Okavango, au Botswana, est un habitat unique, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2014. Sa particularité réside dans le fait qu’au moment où la saison sèche bat son plein, les eaux de la saison des pluies atteignent le delta avec un retard d’environ quatre mois. Le lieu atteint alors son niveau d’eau maximal, se transformant en véritable oasis pour toutes les espèces.