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Il a gagné un drôle de concours

A l'occasion de la «Fat Bear Week», des millions d'internautes ont voté en ligne pour élire l’ours brun qui a accumulé le plus de réserves de graisse pour survivre à plusieurs mois d’hivernation. Le vainqueur se nomme Backpack.

Plus de «Divertissement»

Durant une semaine, les internautes américains pouvaient voter pour l’ours brun le plus imposant du parc national de Katmai, en Alaska (Etats-Unis). Les votes sont désormais clos, et le million de participants a désigné Backpack comme l’ours le plus massif du concours.

Ce concours en ligne déjanté met en lumière le mode de vie étonnant de ces plantigrades, qui se remplissent la panse à l’automne afin d’accumuler suffisamment de réserves pour affronter leur période d’hibernation. L'été et le début de l'automne constituent une période cruciale pour les ours bruns, qui ne se nourrissent pas pendant environ cinq mois d'hivernation et doivent compter sur leurs réserves de graisse pour survivre au rude hiver de l'Alaska

Le «Fat Bear Week», qui se traduit littéralement par «la semaine des gros ours», est une initiative annuelle du parc national de Katmai visant à sensibiliser le public à ces créatures étonnantes. Les ours bruns s’y affrontent dans une série de duels virtuels visant à désigner celui qui a accumulé le plus de réserves de graisse pour survivre aux mois de froid et de disette.

L'an dernier, l'ours Chunk avait été élu spécimen le plus potelé du parc, détrônant Grazer, une femelle double lauréate du concours. Lancé en 2014 sur le ton de la blague avec quelques milliers de votants, ce vote en ligne est devenu au fil des ans un événement très attendu. (sbo)