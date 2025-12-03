ciel couvert
Ce raton laveur n'aurait jamais dû siffler ces bouteilles

Ce raton laveur n'aurait jamais dû siffler toutes ces bouteilles

Un raton laveur est entré par effraction dans un magasin d'alcool de l'est des Etats-Unis pour finir ivre-mort dans les toilettes de l'établissement. Il a laissé derrière lui des bouteilles brisées en pagaille.
03.12.2025, 18:5203.12.2025, 20:03

L'allée d'un magasin remplie de bouteilles de bourbon brisées, des flaques étalées sur le sol. Qui a bien pu semer une telle pagaille dans ce commerce américain de l'Etat de Virginie?

In this photo provided by Samantha Martin, broken bottles are seen after a raccoon enters a liquor store on Saturday, Nov. 29, 2025, in Ashland, Va. (Samantha Martin/Hanover County Protection via AP) ...
Diantre, quel foutoir.Keystone

L'auteur de cette virée alcoolisée a été trouvé ivre, en train de somnoler à côté des toilettes. Voici l'image de son arrestation:

Après quelques heures de sommeil réparateur &quot;et sans aucun signe de blessure (à part peut-être une gueule de bois)&quot;, le raton laveur a été relâché dans la nature, écrit le refuge sur Faceboo ...
Oh no.Keystone

Relâché sans inculpation

Le refuge et centre de protection des animaux du comté de Hanover a annoncé mardi qu'un casse avait été perpétré par un raton laveur dans un magasin d'alcool ABC de la ville d'Ashland, en Virginie, durant le week-end de la fête américaine de Thanksgiving.

Le coupable du délit en question a été relâché sans inculpation, après quelques heures de sommeil pour dégriser.

Entré en défonçant une dalle du plafond

Le refuge a été appelé sur les lieux samedi, un de ses membres découvrant que le «suspect» avait saccagé des étagères avant de s'endormir dans les WC. L'institution a accepté de publier des photos de l'incident. Et d'écrire sur Facebook:

«Après quelques heures de sommeil et sans aucun signe de blessure (à part peut-être une gueule de bois), il a été relâché en toute sécurité dans la nature»
Le refuge

Et de préciser: «Espérons qu'il a appris que le cambriolage n'est pas la solution».

Le raton laveur est une espèce endémique de l'Amérique du Nord connue pour son agilité. Il est nocturne et se nourrit parfois en cambriolant les poubelles. Selon les médias américains, l'animal est rentré dans le magasin en défonçant une dalle du faux plafond.

(acu/ats)

Thèmes
Video: watson
