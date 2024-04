Vidéo: watson

L'Etna fait mieux que Snoop Dogg

Le volcan sicilien crache d'étonnants ronds de fumée. L'Etna rejette en réalité des cercles de vapeur d’eau, un phénomène rare.

Depuis le mois d'avril, le volcan Etna, situé sur l'île de Sicile en Italie, crache des ronds de fumée dans le ciel. Ce sont des cercles de fumée parfaits qui semblent avoir été soufflés par un fumeur de cigares - ou par Snoop Dogg lui-même!

Ce phénomène visuellement spectaculaire est rare, et ne se produit que sous certaines conditions. Pour qu’un volcan rejette des anneaux de vapeur, il faut que sa bouche soit de forme circulaire. De plus, le gaz qui s’en échappe doit être en quantité suffisante et projeté à la bonne vitesse hors du volcan.

D'après les volcanologues, l’Etna est le volcan qui émet le plus de cercles de vapeur sur terre. Ces cercles peuvent mesurer entre 9 et 200 mètres de diamètre et maintenir leur forme dans le ciel pendant une dizaine de minutes, comme l'explique Futura Sciences.

Un spectacle stupéfiant pour les touristes randonneurs venus gravir le volcan, haut lieu du tourisme sicilien.