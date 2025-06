Vidéo: watson

Qui est Rilès, le rappeur qui va faire trembler Festi'neuch?

Connu pour ses performances virales, Rilès est avant tout un musicien et c'est avec lui, sur la scène du Cargo, que le Festival neuchâtelois va débuter ce jeudi. Portrait.

Pas de chichi pour cet artiste, puisque Rilès n’est autre que son prénom. Rilès Kacimi, Normand de 29 ans né à Rouen, s’est fait une place dans le rap game français avec une empreinte mêlant hip-hop, soul, gospel et sons acoustiques.

L’artiste d'origine franco-algérienne se démarque par son indépendance, sa créativité et surtout par ses performances athlétiques. Chanteur, danseur et pratiquant de capoeira, Rilès est un sportif accompli qui, en février dernier, a fait parler de lui avec une performance artistique étonnante: courir enfermé dans une boîte en plexiglas pendant 24 heures d’affilée sur un tapis, avec derrière lui d’énormes scies circulaires prêtes à le découper. Un exploit artistique réalisé devant une centaine de personnes, diffusé en direct sur YouTube.

La perfo de Rilès: Drôle de défi

Comme la plupart des rappeurs, tout commence à l'adolescence. Rilès enregistre ses premiers morceaux qu’il écrit en anglais dans sa chambre. En 2016, il gagne en visibilité grâce à un projet ambitieux: publier une chanson chaque semaine pendant un an, un défi qu’il intitule Rilèsundayz. Cette série lui permet de se construire une solide fan base à qui il démontre son talent pour l’écriture, la production et l’interprétation.

En 2017, il sort son premier album studio, Welcome to the Jungle, qui rencontre un immense succès, porté par des hits comme Myself n the sea et Thank God. Au passage, il devient le premier rappeur français à signer sur un label américain.

Mais Rilès ne se limite pas à son succès passé et se montre ambitieux. En 2020, il revient avec LVL 36, un EP qui marque une évolution artistique avec des sonorités plus sombres et deux ans plus tard, il sort une saison 2 de Rilèsundayz. Et puis c’est le trou noir. Habituellement très actif sur les réseaux, sortant des sons à la pelle, l'artiste ne poste plus rien. Un silence radio jusqu’en 2024 où il frappe un grand coup avec l’annonce d'un deuxième album intitulé Survival Mode.

Sorti le 10 janvier, l’album mêle rap incisif, mélodies chantées et influences africaines, arabes et latines. Ce projet aborde des sujets comme la reconstruction, les défis émotionnels et son rapport à son image, renforcé par une transformation physique impressionnante qui accompagne cette nouvelle ère. La performance de running durant 24h était pour accompagner la sortie du disque.

Rilès ne s’arrête donc pas aux frontières françaises avec son audace. Il reste une figure incontournable du rap et de la pop urbaine que le public neuchâtelois pourra découvrir sur scène jeudi 12 juin à Festi’Neuch.