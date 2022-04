Vacances: masque ou pas dans l'avion? Voici les réponses à vos questions

Les vacances de Pâques approchent et de nombreux pays ont assoupli leurs mesures Covid. Que dois-je prendre en compte désormais? Quand ai-je besoin du masque? Où puis-je voyager sans vaccination? Les questions et réponses les plus importantes.

Anna Böhler Suivez-moi

Après deux ans de pandémie, de nombreuses personnes ont envie de voyager. Ça se voit dans les sondages, dans les réservations et dans les aéroports. À Genève, par exemple, le nombre de passagers le plus élevé depuis le début de la pandémie a été enregistré en février 2022.

Les vacances de Pâques donneront une première idée de la force du retour du virus du voyage. Il y a un grand espoir dans l'industrie – notamment parce que les mesures ont été assouplies dans la plupart des pays – ou ont déjà été complètement supprimées.

Mais qu'est-ce que cela signifie pour les voyageurs? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Pour que votre voyage ne soit pas un casse-tête, on vous a préparé une check-list avant votre départ :

Ce sont les conseils de voyage les plus importants du DFAE.

Dernière mise à jour : 5 avril 2022 Les informations contenues dans cet article ont été mises à jour pour la dernière fois le 5 avril 2022. Il est possible que certaines dispositions aient été modifiées entre-temps et n'aient pas été adaptées dans cet article. Avant d'entrer dans le pays, nous vous recommandons donc de vous informer directement sur le site internet du pays d'entrée.

Quand ai-je besoin d'un test Covid?

Bild: keystone

Avant de partir, vous devez savoir si vous avez besoin d'un résultat de test Covid négatif pour entrer dans le pays. Cela varie selon les pays.

En Albanie, par exemple, les personnes vaccinées n'ont pas à présenter de test, mais en Argentine, en plus de la vaccination, un résultat négatif de test PCR ou antigénique datant de moins de 72 ou 48 heures est requis. Vous pouvez également entrer à la Barbade sans vaccination, mais vous devez ensuite vous mettre en quarantaine et vous faire tester. Au Costa Rica, en revanche, aucune réglementation d'entrée liée au Covid ne s'applique depuis le 1er avril 2022.

Ici, vous pouvez vérifier quelles conditions de test s'appliquent à votre destination de voyage.

Si vous souhaitez partir en vacances en train, les mêmes conditions d'entrée s'appliquent dans de nombreux endroits qu'en avion. En Allemagne, par exemple, vous devez être en mesure de prouver que vous êtes vacciné, guéri ou testé avant de franchir la frontière. L'Italie, l'Autriche et la France exigent également un certificat Covid valide.

Vous trouverez ici des informations des CFF sur les règles de voyage en train vers les pays voisins de la Suisse.

Où dois-je me faire vacciner?

Bild: keystone

Si vous prenez l'avion, certains pays exigent encore une vaccination complète ou être guéri avant de pouvoir entrer dans le pays. Par exemple, au Groenland et aux États-Unis, ou encore à Cuba et en Colombie, seules les personnes vaccinées sont autorisées à entrer. La situation est différente au Royaume-Uni. Depuis le 18 mars, toutes les conditions d'entrée ont été levées et les vaccinations ne sont plus obligatoires. Il en va de même pour le Danemark, l'Islande et la Lituanie.

Lorsque vous voyagez en train, les mêmes exigences concernant le statut vaccinal s'appliquent.

Renseignez-vous également sur les autres vaccins dont vous pourriez avoir besoin pour entrer. Surtout dans les pays tropicaux, les vaccinations contre le paludisme ou la fièvre jaune sont souvent nécessaires.

Quels documents d'entrée dois-je prendre?

Bild: KEYSTONE

En plus des certificats de vaccination et des résultats des tests, vous devez avoir d'autres documents avec vous pour entrer dans certains pays. Bien que de plus en plus de pays de l'UE renoncent à l'enregistrement d'entrée, il vaut la peine de vérifier à nouveau quels documents vous devez avoir avec vous. Pour les Etats-Unis, par exemple, il faut remplir ce document.

Si vous souhaitez vous rendre en Australie en tant que personne non vaccinée, vous devez avoir un visa et un permis spécial d'entrée. En Afrique du Sud, vous devez également soumettre un questionnaire de santé rempli, télécharger l'application Covid locale et présenter une confirmation de réservation de votre hôtel au cas où vous deviez vous mettre en quarantaine.

Dans divers pays, une police d'assurance maladie de voyage est également une condition d'entrée.

Dois-je encore porter un masque dans l'avion ou le train?

Bild: keystone

Si vous souhaitez partir en vacances en avion, des règles différentes s'appliquent selon la compagnie aérienne et la destination. Les exemples suivants montrent à quel point ceux-ci peuvent différer: si vous voulez voler avec Swiss à Sharm-el-Sheikh en Égypte, vous devez porter un masque. Si votre destination est Hurghada, également en Égypte, vous pouvez monter à bord de l'avion sans masque. Si vous voyagez vers l'Italie ou l'Autriche, vous ne pouvez voyager qu'avec un masque FFP2.

Image: capture d'écran swiss

Sur son site, Swiss montre les destinations et dit s'il faut porter un masque dans l'avion et à l'aéroport.

Si vous ne voyagez pas avec Swiss, il peut y avoir à nouveau des différences. Chez Lufthansa, par exemple, seuls les masques médicaux sont acceptés (cliquez ici pour la FAQ de la compagnie aérienne), mais pas les masques en tissu ou avec valve. Easyjet exige que les passagers portent un masque médical ou FFP2 sur presque tous les vols. Il existe des exceptions, par exemple, sur les vols entre la Suisse et la Pologne, la Suède, l'Angleterre ou Gibraltar.

Le port du masque dans le train dépend de la ligne de chemin de fer sur laquelle vous voyagez. En Allemagne, par exemple, différentes mesures d'hygiène s'appliquent dans différents États fédéraux. En principe, la 3G est obligatoire dans les transports publics en Allemagne et un masque de type FFP2 ou KN95/95 doit être porté. Un masque est également obligatoire en France et en Slovaquie, tandis qu'aux Pays-Bas, vous êtes autorisé à utiliser les transports en commun sans masque.

Avant de commencer votre voyage, renseignez-vous sur les réglementations actuellement en vigueur localement – le moyen le plus simple de le faire est de visiter le site internet du consulat respectif.

Pour plus de sécurité, vous pouvez vous renseigner ici sur les mesures et règles d'hygiène applicables dans les différents trains en Europe.

Qu'en est-il des règles de quarantaine?

Bild: KEYSTONE

De nombreux pays assouplissent actuellement leurs conditions d'entrée – cela signifie souvent que la quarantaine obligatoire pour les personnes non vaccinées n'est plus requise. En Slovaquie, par exemple, il n'y a plus d'obligation de quarantaine pour les personnes non vaccinées à partir du 6 avril, et les mesures ont également été levées de manière généralisée aux Pays-Bas, de sorte que les touristes ne soient plus soumis à une obligation de quarantaine. En Argentine , en revanche, les personnes non vaccinées continuent d'être isolées pendant sept jours.

Toute personne rentrant en Suisse n'a plus besoin de présenter de documents ou de résultats de test depuis le 17 février.

Vous pouvez savoir où les conditions de quarantaine s'appliquent ici.

Quels pays ont encore des mesures Covid?

Bild: sda

Les mesures Covid se sont largement assouplies, en particulier dans les pays autour de la Suisse. En Autriche, les masques FFP2 sont toujours obligatoires dans tous les espaces intérieurs et dans les transports publics. L'Italie s'est assouplie: depuis ce mois-ci, l'exigence de certificat ne s'applique qu'aux restaurants et la règle 2G dans les transports publics a été étendue à la 3G. En France, le port du masque n'est obligatoire que dans les établissements de santé et dans les transports en commun. En Espagne, on ne porte également un masque que dans les transports publics et dans les intérieurs publics.

La situation est différente en Équateur, par exemple – il y a une obligation stricte de porter des masques à l'extérieur et même dans votre propre voiture, et ceux qui ne les suivent pas peuvent s'attendre à des amendes élevées. Il existe des restrictions de capacité et la prise de température à l'entrée d'un magasin n'est pas rare. Au Canada, de nombreux lieux culturels et de loisirs exigent la présentation d'un certificat de vaccination et, selon le taux d'infection, il faut s'attendre à une liberté de mouvement restreinte, car le gouvernement peut émettre des ordonnances à tout moment.

Si vous prévoyez de voyager en Irlande, voici 22 choses qu'on ne voit que là-bas: 1 / 24 22 choses qu'on ne voit qu'en Irlande

«Je pense que les moches devraient continuer à porter le masque»