Au milieu des liaisons nombreuses et tumultueuses des célébrités, des ruptures bruyantes, des retrouvailles pétaradantes, des larmes amères et des divorces à millions, il est de ces couples de stars rares, très rares, qui nous font du bien. Des gens simples. Bêtement heureux. Depuis près de deux ans, Taylor Swift et Travis Kelce appartiennent à cette précieuse catégorie.
Cette félicité simple et naturelle n'était pas écrite d'avance. Souvenez-vous des frissons brûlants qui agitent les tabloïds et les réseaux sociaux lorsque, à la fin de l'été 2023, le bruit court d'une romance entre la pop-star mondiale du moment et un obscur joueur de football («obscur» sous nos latitudes européennes, on s'entend).
C'était il y a deux ans, et Taylor Swift et Travis Kelce s'apprêtaient à offrir à l'humanité un moment de joie pur, bref et fébrile au milieu d'une actualité déprimante et minée par les conflits mondiaux.
Comme un milk-shake fraise flanquée d’une portion de frites, on retrouve chez eux tous les ingrédients qui font la saveur réconfortante de la comédie romantique américaine type. L'idole du lycée à la blondeur impérieuse et à la trajectoire toute tracée. Le quarterback d'1m96, brun, fort, un brin ténébreux, prêt à semer la pagaille. Le tout, sur fond d'Amérique, de matchs de football, de cheerleaders, de paillettes et de musique country.
Comme dans toute fiction, le joueur vedette des Chiefs a dû se frotter à quelques obstacles. A commencer par le service de sécurité de sa future petite amie, lorsqu'il tente de s'approcher de sa loge lors d'un concert à Kansas City, en juillet 2023. Le Roméo curieux, coupé sur sa lancée, relatera cet échec cuisant de manière charmante dans New Heights, le podcast sportif populaire qu'il co-anime avec son frère aîné.
Peu de détails ont filtré sur leur premier rendez-vous. Si son entourage, nerveux, le supplie de ne pas «tout foutre en l'air», Travis Kelce affirme avoir au moins réussi à maîtriser son stress. «Quand je l'ai rencontrée à New York, on avait déjà commencé à discuter, alors je savais qu'on pourrait dîner ensemble et bavarder, et que la suite suivrait.»
De l'autre côté, le charme opère. «Il essayait vraiment de me connaître d'une manière très naturelle, très pure, très normale», a confié l'intéressée sur le podcast New Heights, la semaine passée. «Il savait qu'il pouvait me faire rire immédiatement de choses banales.»
Il fallait aussi convaincre les Swifties. Une espèce du genre tatillonne. Travis Kelce le nounours, exubérant et fêtard, mauvais élève plus ou moins revendiqué, viré de l'équipe de football universitaire pour avoir fumé de la marijuana, celui qu'on aime à définir comme l'«ami hétéro», une créature simple, assez primaire mais gentille, amateur de bière et de sport, s'emploiera à venir à bout des éventuelles résistances.
Le stéréotype du sportif s'est montré à la hauteur de la grande, de la subtile, de l'insaisissable artiste Taylor Swift. Derrière la barbe broussailleuse et la masse musculaire, ceux qui l'ont rencontré sont unanimes: Travis Kelce dissimule une intelligence et une profondeur insoupçonnées.
Pour preuve, alors que l'idylle commence à se développer, au milieu des rapports surexcités dans la presse, des TikTok et des conversations gourmandes des Swifties, la star de la NFL fait preuve d'une réserve inhabituelle avec les médias. «C'était le plus important pour moi: m'assurer de ne rien dire qui puisse éloigner Taylor», confie-t-il au Wall Street Journal, en novembre 2023.
Là encore, bingo. Il ne fallait rien de moins qu'un mélange astucieux de franchise et de discrétion pour achever de convaincre cette Elizabeth II de la pop, dont les interviews se font aussi rares que celles de la reine d'Angleterre, d'entrer dans son monde. Le jeune couple a su aborder cette relation scrutée et ultra-médiatisée avec discipline et stratégie.
Cette relation parmi les plus obsessionnellement documentées de l'Histoire people nous a donc laissés, paradoxalement, entrevoir très peu d'interactions. Ces deux dernières années, notre vision s'est cantonnée à de brèves démonstrations d'affection, photos volées de paparazzi et allusions lyriques.
Cet été, pendant que la plupart des célébrités se vautraient sur la surface nacrée et brillante d'un yacht en Méditerranée, Travis et Taylor ont préféré «faire profil bas», selon une source auprès de Page Six. Un mariage d'amis à la campagne, beaucoup de moments en famille et bonnes bouffes - on dit que l'amour de la nourriture fait partie de leurs passions communes.
Des vacances bien méritées, après la fin de la saison de NFL et une tournée mondiale grandiose, passées dans la douceur et à l'écart des réseaux sociaux - si bien qu'on se demandait où la chanteuse la plus populaire de la planète avait bien pu se cacher.
Au-delà des dîners dans les étoilés Michelin new-yorkais et des vols en jet privé, T&T dégagent l'étonnante impression d'un couple terre-à-terre. Bien dans ses baskets.
Nous avons enfin eu un réel aperçu en temps réel de cette complicité la semaine dernière, à l'occasion de la première participation de Taylor Swift au podcast New Heights des frères Kelce, où la milliardaire a livré un aperçu inédit de sa vie, de sa passion de mamie pour le levain... et la sortie imminente de son douzième album, évidemment.
On murmure d'ailleurs que son footballeur de chéri ne serait pas étranger à la promo plus aguicheuse qu'à l'accoutumée de ce nouvel opus, The Life of a Showgirl, qui sortira en octobre prochain. «Travis la traite avec beaucoup de dignité et de respect, et cela lui a permis d'explorer un côté plus sexy d'elle-même en toute sécurité», indique une source au Daily Mail.
Difficile en tout cas de trouver fan plus fervent que Travis Kelce. Sitôt franchi le cap délicat de l'officialisation, à l'automne 2023, on ne l'arrête plus. A longueur d'interview, le géant au coeur chamallow embrasse son rôle de «plus un» et couvre sa moitié d'éloges, avec la générosité et l'adoration confiante que ne peut conférer qu'une relation solide.
Support enthousiaste mutuel, vision commune du monde et de la famille, goût de l'effort, modestie affichée quant à leurs accomplissements: parmi les quelques points communs de ce couple aussi ordinaire qu'extraterrestre, qui partage aussi la pression médiatique et l'étrange poids de la célébrité. «Je n'avais jamais rencontré quelqu'un dans ma situation, avec une partenaire qui comprenne l'attention, les hauts et les bas de se trouver devant des millions de personnes», note-t-il auprès du magazine américain.
La compréhension. Qu’importe les millions de fans et encore davantage à la banque, le footballeur au coeur tendre et aux 120kg de muscles ne pourrait pas avoir plus raison. Il est là, le secret des couples cool.