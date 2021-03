Divertissement

Voyage

Ces îles sont à vendre et il y en a (presque) pour toutes les bourses



Image: www.privateislandsonline.com

Votre voisin est un taré qui vit dans le noir et qui vous lance des marrons dessus? Vous rêvez de quitter cette triste vie? Achetez-vous une île!

Tout plaquer et partir vivre sur une île déserte. On y a tous pensé un jour ou l'autre. Puis, la réalité nous saute à la gorge: à moins d'économiser pendant 237 ans ou en braquant la Banque centrale européenne (et encore), ce rêve paraît difficile à atteindre. En plus, c'est souvent blindé de moustiques, ces sales endroits paradisiaques.

Mais il existe des îles plus rustiques (façon de dire «avec moins de palmiers et plus de sapins»), moins chères, avec moins de sable fin qui s'infiltre dans chaque interstice du corps humain. Et surtout, il y en a pour presque tous les budgets. Mais comme on aime aussi se faire du mal, on a aussi mis des îles de rêve (des vraies). Enjoy.

Canada - 60'000 francs

Image: privateislandonline.com

Pour la modique somme de 65'000 dollars, soit à peu près 60'000 francs suisses, il est possible d’acquérir un bout d'île en Nouvelle Ecosse. Oui, seulement le petit triangle du bas. C'est triste mais pour une île entière, c'est un brin plus cher. L'avantage, c'est qu'on y accède à pied et que la zone est très poissonneuse, nous dit-on. Voilà, c'est tout.

Panama - 365'000 francs

Image: privateislandonline.com

A quatre heures de route et de ferry de l'aéroport de Limon, au large du Panama, la charmante Colibri Island est à vendre. Pas besoin de construire un ponton pour son bateau, il y en a déjà un, ainsi que quelques bâtiments. Il y a aussi un four à pizza, un espace de yoga et quatre tabourets de bar vendus avec (c'est précisé dans l'annonce). «Y a plus qu'à». Inconvénient: il y a beaucoup de passage pour accéder à une autre île. Pour la discrétion, on repassera.

Finlande - 878'000 francs

Image: www.privateislandsonline.com

Amateurs de calme? Misez sur l'île de Hanhisaaric. En revanche, pour les commodités, tout est à faire. Le prix, 850'000 euros, ne comprend que le terrain de 8,6 hectares (et les sapins qui y poussent). Mais l'île, située au milieu du lac Saimaa, possède trois zones constructibles. Pour acheminer les sacs de ciment, comptez une heure de trajet pour les 30km qui séparent l'île de la ville de Lappeenranta. En clair: comptez quelques allers-retours.

Grèce - 11 millions de francs

Image: www.privateislandsonline.com

L'île de Spalathronisi est un diamant brut. C'est une façon élégante de dire que pour 10 millions d'euros, vous devenez le fier propriétaire d'un caillou avec des oliviers et des buissons dessus. Mais qu'à cela ne tienne: pour quelques millions de plus, une superbe villa peut naître sur ce beau rocher. Et puis, avec le commerce de l'huile d'olive qu'on peut tirer de cette île, l'investissement devrait être remboursé d'ici au prochain Big Bang.

Polynésie française - 36 millions de francs

Image: www.privateislandsonline.com

A un jet de pierres de l'île principale de Bora Bora, Motu Tane saura enchanter les amateurs de petites huttes mignonnes. L'inconvénient: son coût. Il faudra vous délester de quelque 39 millions de dollars pour acheter ce petit bijou de sable et de cocotiers à son actuel propriétaire. Mais l'immense avantage, c'est que si vous voulez y installer une bibliothèque avec des objets d'art polynésien de qualité muséale, pas besoin: selon l'annonce, il y en a déjà une. Qu'est-ce qu'on attend?

