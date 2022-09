Découvrez le bordel militaire de campagne, une force de l'armée très spéciale

Cette dernière blague fonctionne aussi avec un tas d'expressions beaufs, genre mettre une cartouche, etc.

Travailler dans un BMC n'est pas très avantageux. On ne sait jamais si le client va revenir.

Etre à l'armée au 20 e siècle, c'est comme aller à une rave: sexe et drogue à gogo.

Cette semaine, on vous a dégoté une perle rare. 3... 2... 1... C'est parti!

Les mèmeurs de watson (ces gens qui font des mèmes sur Internet) fouinent dans les abysses de l'encyclopédie en ligne à la recherche des articles les plus WTF. Ils en font ensuite de jolis mèmes.

Dans le jargon, on appelle ça un BMC.

Dans le jargon, on appelle ça un BMC. Image: shutterstock/wikipedia/watson

