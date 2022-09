Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Cette semaine, plein phare sur la reine Elizabeth II. Image: shutterstock/knowyourmeme/watson

Adieu Elizabeth: Voici l'actu de la semaine en mèmes

Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Aujourd'hui, on vous parle, entre autres, de la Reine, mais aussi du joueur du PSG Mbappé et de son entraîneur Christophe Galtier qui n'en ont rien à faire de l'écologie.

THE news de la semaine

Le décès de la reine d'Angleterre

La Reine est décédée. Les Britanniques sont en deuil: la Reine Elizabeth II est décédée ce jeudi après-midi. Et on comprend le choc: c’est comme si les villageois de Boursin se réveillaient sans Guy Parmelin, ou les Suisses allemands sans des initiatives racistes de Christophe Blocher. Après plus d’un demi-siècle de règne, c’est donc une immense page de l’histoire du Royaume-Uni qui se tourne. God save the Queen!

Image: knowyourmeme/watson

Image: shutterstock/watson

Image: instagram

Image: instagram

L'actu en Suisse

La révolution Migros du café

Vous aimez le merveilleux thé froid de la Migros? Vous allez certainement vous délecter de son nouveau café. D'autant plus que l'enseigne a réalisé une révolution dans le game des producteurs du breuvage qui vous tient éveillé chaque matin. Fini les capsules polluantes à la Nespresso, place à la boulette Coffee B, dont l'enveloppe invisible est dissoute lors de la préparation en machine. Plus de déchets, que du plaisir et une bonne dose de caféine. La Migros, what else?

Pour en savoir plus:

Image: Migros/watson

Image: Knowyourmeme/watson

Image: Knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

La prison pour un chauffage trop chaud

A cause de l'invasion russe en Ukraine et des contre-mesures prises par le Kremlin, l'hiver prochain va être glacial. En cas de pénurie probable de gaz, le Conseil fédéral a décidé d'imposer les restrictions suivantes: pour les bâtiments chauffés au gaz, la température intérieure ne pourra pas dépasser 19 degrés, l'eau chaude à 60 degrés, et il sera interdit d'utiliser un chauffage à air chaud, son sauna et de chauffer sa piscine. Et gare à qui prendrait ces mesures à la légère: les sanctions vont de l'imposition de jours-amendes... à 3 ans de prison.

Image: Knowyourmeme/watson

Image: britishqg/watson

Image: knowyourmeme/watson

L'actu à l'étranger

Mbappé s'en fiche du climat

Samedi passé, le milieu de terrain du PSG Marco Verratti a posté une vidéo de lui et de ses coéquipiers à bord d'un avion se rendant à Nantes pour y jouer un match. Ça a déclenché un bad buzz sur les réseaux sociaux, car Nantes n'est qu'à deux heures de train de Paris, et que prendre l'avion pollue énormément pour ne faire économiser que quelques dizaines de minutes de trajet. En conférence de presse lundi, l'entraineur du PSG Christophe Galtier, loin de calmer le jeu, a déclaré ironiquement étudier un déplacement en «char à voile» suite aux critiques, avec à côté de lui un Mbappé mort de rire. Malaise...

La vidéo malaise de Mbappé:

Vidéo: watson

Image: Knowyourmeme/watson

Image: Knowyourmeme/watson

Image: Knowyourmeme/watson

Image: Knowyourmeme/watson

Image: Knowyourmeme/watson

Trump a piqué des infos nucléaires

Donald Trump fait encore parler de lui. Début août, le FBI a fait une descente dans sa résidence en Floride pour saisir des documents confidentiels que Trump a été accusé d'avoir illégalement emportés chez lui à la fin de son mandat. On a appris cette semaine que parmi les documents en question, l'un d'eux concernait des informations sur les capacités nucléaires d'un pays étranger. Carrément. Ou quand des secrets ultra confidentiels finissent dans la maison de luxe d'un ancien président qui a perdu la boule. Et le pire là-dedans, c'est qu'il pourrait se représenter à l'élection de 2024...

knowyourmeme/watson

Image: Knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

La news WTF

Un singe évadé du zoo revient en vélo

A Kharkiv, en Ukraine, une femelle chimpanzé a fait le buzz et a ramené le sourire à la population, bombardée par l'armée russe depuis l'invasion. Chichi, de son petit nom, a profité de la confusion ambiante pour se faire la malle et passer son lundi après-midi à se balader dans les rues. Sa gardienne a fini par la retrouver et à réussi à la ramener d'une façon plutôt étrange: en lui enfilant un imperméable jaune pour l'abriter de la pluie, et en la faisant monter sur son vélo.

Pour en savoir plus:

Vidéo: watson

Image: knowyourmeme/watson

Image: Knowyourmeme/Watson

knowyourmeme/watson

Knowyourmeme/watson

Vous avez d'autres mèmes actu à partager? Balancez-les dans les commentaires!

