Qu'est-il arrivé au visage de Simon Cowell?

Le Britannique de 63 ans a posté une vidéo dans laquelle les internautes le comparent à sa propre statue de cire.

Les internautes ne sont pas tendres avec Simon Cowell. Le producteur de musique, connu pour avoir lancé la carrière des One Direction et pour œuvrer dans les émissions Britain's Got Talent, America's Got Talent ou encore X-Factor au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, a récemment publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour inviter les curieux à s'inscrire à Britain's Got Talent.