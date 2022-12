Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Image: shutterstock

Voici l'actu de la semaine en mèmes

L'actu en Suisse

Une défaite de la Nati contre le Brésil

On savait que ça n'allait pas être facile, car le Brésil est actuellement la meilleure équipe de monde. Mais on avait de l'espoir. Après tout, la Nati est spécialiste des hold-up contre les grands champions (Suisse-Espagne en 2010). Et pour une fois, on a une équipe solide. Mais Xhaka & Co. ne sont malheureusement pas parvenu à contenir les ardeurs brésiliennes. A la 83ème minute, Casemiro est parvenu à tromper Sommer d'une superbe reprise. Le prochain match a lieu ce soir contre la Serbie. On donne tout les gars!

Le chantier de la gare de Lausanne se transforme en patinoire

On vous en parlait il y a quelques semaines: le chantier de la gare de Lausanne, c'est une grosse panade. Les autorités nous ont saoulé pendant des mois avec des barrières pour rien, puisqu'il n'a pas encore commencé à cause d'un souci avec les CFF. Et c'est pas prêt de débuter! La ville de Lausanne a décidé de retirer les barrières pour installer à la place... une patinoire pour l'hiver. C'est pratique: la prochaine fois que vous raterez votre train, vous pourrez enfiler des patins et aller calmer votre seum en faisant des tours sur la glace.

L'actu à l'étranger

Des conversations avec soi-même bientôt possibles sur Whatsapp

Vous trouvez que vous ne recevez pas assez de messages sur WhatsApp? Vous aurez bientôt une solution: vous écrire à vous-même. C'est la nouvelle fonctionnalité mise au point par Meta, qui possède la messagerie, et qui sera accessible dans les prochaines semaines. Le but affiché est de remplacer les applications de prise de notes en permettant aux utilisateurs d'inscrire dans leurs messages leur liste de courses par exemple ou d'envoyer des PDF..

Les chinois manifestent contre la dictature (sanitaire)

Des manifestations en Chine? C'est suffisamment rare pour le mentionner. Mais c'est surtout un mouvement d'ampleur nationale, du jamais vu depuis Tienanmen. Tout a commencé avec des mouvements contre la dictature sanitaire mise en place avec le Covid-19. Les mesures sont très très rigides, bien plus que celles dénoncées par nos sonneurs de cloches antivax. Puis, ça a viré en protestations contre les communistes. Il y a peu de chances que ça aboutisse sur un changement de régime, mais Xi Jinping ne doit pas être très serein actuellement.

La news WTF

La baguette inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité

Ce mercredi, la baguette française a fait son entrée au panthéon de la culture: le patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Ce n'est pas tant la recette qui intéresse, parce que bon, avec de l'eau, du sel, de la farine et de la levure, c'est pas très compliqué. Mais c'est le savoir-faire des artisans qui est consacré, grâce auquel les baguettes que l'on trouve en Suisse sont 15 fois moins bonnes que de l'autre côté de la frontière (ça va faire débat mais on assume).

Vous avez d'autres mèmes actu à partager? Balancez-les dans les commentaires!

