«Koh-Lanta» revient et il y a une surprise de taille!

Pour la première fois dans l'histoire de «Koh-Lanta», il n'y aura pas un mais deux totems! Je mets plein de points d'exclamation, parce que c'est très excitant!

La saison de la honte s'est achevée en décembre 2021 et, déjà, TF1 met l'eau à la bouche des fans avec le prochain Koh-Lanta baptisé: le totem maudit. Ouuuh! C'est mystérieux. Mais de quoi s'agit-il? Eh bien, il n'y aura pas un mais deux totems cette année. L'un protégera ses gagnants, comme d'habitude, et l'autre sera maudit. C'est de plus en plus mystérieux... TF1 redouble d'efforts pour surprendre les candidats et le public avec de nouvelles règles. On s'était même un peu perdu l'an passé entre les colliers et les bracelets d'immunité.