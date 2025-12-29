Harry Styles met fin à sa pause musicale

Le chanteur a concocté un retour inattendu via YouTube. image: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Harry Styles a surpris tout le monde

Les fans de Harry Styles ont reçu un véritable choc lorsque le chanteur a mis fin à sa pause musicale, de manière tout à fait inattendue, avec une vidéo YouTube non annoncée. Ses fidèles rêvent désormais d'un nouvel album.

Harry Styles compte parmi les plus grandes stars de la pop mondiale. Avec sa tournée Love on Tour (de 2021 à 2023), il a attiré des millions de fans dans les stades du monde entier. Pourtant, après ce succès retentissant, le chanteur de Watermelon Sugar s'était muré dans le silence.

Cela dit, il vient de surprendre ses fans avec une première YouTube non annoncée, intitulée Forever, Forever.

Nouveauté musicale

Pendant de longs mois, les fans du chanteur ont dû se contenter des rumeurs selon lesquelles leur idole se serait installée à Berlin. Mais aujourd'hui, il semble bel et bien avoir mis fin à sa pause musicale.

Le 27 décembre, des milliers de fidèles se sont rassemblés sur la chaîne YouTube officielle du chanteur pour assister à la première d’une vidéo non annoncée.

Intitulée Forever, Forever, la vidéo mêle des images de fans italiens aux notes d'une ballade au piano. Ce titre, Harry Styles l'avait interprété lors de l'ultime concert de son Love on Tour et, comme il le confie lui-même dans le clip, il l'avait composé spécialement pour cette occasion.

Le clip, d'une durée d'environ neuf minutes, s'achève sur des images de la foule en liesse et l'inscription We belong together (en français: Nous sommes faits l'un pour l'autre).

Forever, Forever de Harry Styles 👇 Vidéo: youtube

Entre débats et faux espoirs

Les fans se réjouissent évidemment de découvrir cette version «pro-shot» de la ballade au piano, qui circulait déjà sur les réseaux sociaux via des édits d'amateurs depuis juillet 2023.

Mais une question brûle désormais toutes les lèvres:

«Cette vidéo signe-t-elle le grand retour du chanteur?»

Pour l'instant, on ignore si ces images publiées sur YouTube sont un simple souvenir du dernier concert de la tournée Love on Tour, un extrait d'un documentaire plus vaste ou l'annonce indirecte de nouveaux morceaux.

Cette dernière hypothèse pourrait bien se confirmer. En effet, sitôt la vidéo publiée, un mystérieux site web intitulé «http://foreverforever.co/» a fait son apparition.

Le site ne présentait rien de plus qu'un écran blanc muni d'un champ de saisie pour un mot de passe. Sur les réseaux sociaux, les fans se sont aussitôt mis en tête de forcer le code, tout en partageant leurs théories sur le lancement potentiel d'un nouvel album.

Après tout, Styles avait utilisé une stratégie similaire lors de la sortie de son album Harry's House.

Depuis, le site semble toutefois être repassé hors ligne. De plus, selon les informations du Hindustan Times, un fan aurait découvert que le nom de domaine appartiendrait à un revendeur web turc et non à Harry Styles lui-même.

(Anj / watson.de)