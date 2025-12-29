assez ensoleillé
DE | FR
burger
Divertissement
Musique

Harry Styles met fin à sa pause musicale

Harry Styles met fin à sa pause musicale
Le chanteur a concocté un retour inattendu via YouTube. image: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Harry Styles a surpris tout le monde

Les fans de Harry Styles ont reçu un véritable choc lorsque le chanteur a mis fin à sa pause musicale, de manière tout à fait inattendue, avec une vidéo YouTube non annoncée. Ses fidèles rêvent désormais d'un nouvel album.
29.12.2025, 10:3229.12.2025, 12:53

Harry Styles compte parmi les plus grandes stars de la pop mondiale. Avec sa tournée Love on Tour (de 2021 à 2023), il a attiré des millions de fans dans les stades du monde entier. Pourtant, après ce succès retentissant, le chanteur de Watermelon Sugar s'était muré dans le silence.

Harry Styles cache un talent insoupçonné

Cela dit, il vient de surprendre ses fans avec une première YouTube non annoncée, intitulée Forever, Forever.

Nouveauté musicale

Pendant de longs mois, les fans du chanteur ont dû se contenter des rumeurs selon lesquelles leur idole se serait installée à Berlin. Mais aujourd'hui, il semble bel et bien avoir mis fin à sa pause musicale.

Le 27 décembre, des milliers de fidèles se sont rassemblés sur la chaîne YouTube officielle du chanteur pour assister à la première d’une vidéo non annoncée.

Intitulée Forever, Forever, la vidéo mêle des images de fans italiens aux notes d'une ballade au piano. Ce titre, Harry Styles l'avait interprété lors de l'ultime concert de son Love on Tour et, comme il le confie lui-même dans le clip, il l'avait composé spécialement pour cette occasion.

Vidéo: YouTube/Harry Styles

Le clip, d'une durée d'environ neuf minutes, s'achève sur des images de la foule en liesse et l'inscription We belong together (en français: Nous sommes faits l'un pour l'autre).

Forever, Forever de Harry Styles 👇

Vidéo: youtube

Entre débats et faux espoirs

Les fans se réjouissent évidemment de découvrir cette version «pro-shot» de la ballade au piano, qui circulait déjà sur les réseaux sociaux via des édits d'amateurs depuis juillet 2023.

Mais une question brûle désormais toutes les lèvres:

«Cette vidéo signe-t-elle le grand retour du chanteur?»

Pour l'instant, on ignore si ces images publiées sur YouTube sont un simple souvenir du dernier concert de la tournée Love on Tour, un extrait d'un documentaire plus vaste ou l'annonce indirecte de nouveaux morceaux.

Ce Romand a conseillé Harry Styles: «Personne n'allait me croire»

Cette dernière hypothèse pourrait bien se confirmer. En effet, sitôt la vidéo publiée, un mystérieux site web intitulé «http://foreverforever.co/» a fait son apparition.

Le site ne présentait rien de plus qu'un écran blanc muni d'un champ de saisie pour un mot de passe. Sur les réseaux sociaux, les fans se sont aussitôt mis en tête de forcer le code, tout en partageant leurs théories sur le lancement potentiel d'un nouvel album.

Après tout, Styles avait utilisé une stratégie similaire lors de la sortie de son album Harry's House.

Depuis, le site semble toutefois être repassé hors ligne. De plus, selon les informations du Hindustan Times, un fan aurait découvert que le nom de domaine appartiendrait à un revendeur web turc et non à Harry Styles lui-même.

(Anj / watson.de)

Si vous êtes branchés musique
Au Jazz, on a cru que J Balvin ne monterait jamais sur scène
Au Jazz, on a cru que J Balvin ne monterait jamais sur scène
de Margaux Habert
Qui est Rilès, le rappeur qui va faire trembler Festi'neuch?
Qui est Rilès, le rappeur qui va faire trembler Festi'neuch?
de Sainath Bovay, Noémie Pascalin
Ce génie des reprises va enflammer le Montreux Jazz Festival
Ce génie des reprises va enflammer le Montreux Jazz Festival
de Sainath Bovay, Noémie Pascalin
La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice
La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice
de Joanna Oulevay
Thèmes
Les 10 chauves les plus sexy
1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
Des voitures «sapin de Noël»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Comment demander poliment à vos invités de se barrer
Parfois, il faut savoir jouer les «mauvais flics» en fin de soirée. Rappeler aux gens que cet appart, c'est le vôtre, et que vous n'êtes pas prêt de jouer à l'Airbnb du pauvre le temps d'un week-end. Quelle est la méthode la plus efficace pour dire à vos amis ou à vos proches de se bouger – avec toute la rondeur nécessaire?
Que faire si quelqu'un me fixe en continu? Comment dire poliment à son hôte que ce qu'il a cuisiné est dégueulasse? Que faire si on me marche sur le pied et que la personne ne s'excuse pas? Comment se dire au revoir de façon naturelle après un date? Sur Internet en général, et sur Reddit en particulier, on peut trouver des conseils de vie salvateurs pour gérer les situations du quotidien les plus gênantes.
L’article