Si les gens se comportaient comme des chats, ça donnerait ça

Dans le rôle du chat relou: Marie-Adèle. Dans le rôle de l'être humain qui subit: Margaux.

Chez watson, on se pose des questions existentielles du genre: «A quoi ressemblerait la vie de bureau si on se comportait comme des chats?» Une excellente question dans la mesure où les chats, ces félins sournois et avides de pouvoir, vont bientôt conquérir le monde et nous soumettre, nous, les humains, à leur domination.

Pour prendre conscience de ce qui va bientôt nous arriver, Marie-Adèle s'est mise dans la peau de l'animal espiègle et Margaux a joué l'être humain normal qui doit subir les caprices de ce chat manifestement en manque d'affection.

Fun fact: Margaux adore les chats (elle en a même une qui s'appelle Sophie) et Marie-Adèle les déteste. C'est drôle, hein?

Des chats sur des claviers, vive le home office😻

