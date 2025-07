Une nouvelle bande-annonce pour «Mercredi» avant sa diffusion

Mercredi (Jenna Ortega) a toujours l'œil pour déjouer les mystères. Image: Netflix

«Mercredi» se montre un peu plus avant sa sortie

Netflix a publié une nouvelle bande-annonce pour sa série phare, dont la diffusion est prévue le 6 août prochain.

C’est bientôt la rentrée à l’Académie Nevermore. Dans la deuxième saison de Mercredi, la fille de Gomez et Morticia Addams entame sa seconde année scolaire, où de nouveaux ennemis et de nouveaux ennuis semblent l’attendre. Très attendue depuis deux ans, cette saison 2, toujours portée par Tim Burton, se dévoile enfin à travers une bande-annonce intrigante.

Vidéo: watson

La série s’annonce beaucoup plus proche de l’esprit original de La Famille Addams, dont les membres semblent plus présents que dans la première saison. Mercredi (Jenna Ortega) va ainsi retrouver sa famille, ses amis et ses anciens adversaires au fil d’une nouvelle année aussi chaotique que loufoque, dans laquelle s’est glissé un nouveau mystère surnaturel.

La famille Addams est presque au complet (il manque juste Cousin Machin). Image: Netflix

Dans cette seconde aventure, les abonnés découvriront de nouveaux visages, dont celui très attendu de Lady Gaga, qui rejoint la distribution. La pop star incarne Rosaline Rotwood, une professeure aussi mystérieuse qu’énigmatique à la Nevermore Academy. Une belle récompense pour les fans de la série Netflix, qui avaient inondé les réseaux sociaux de milliers de montages vidéo utilisant Bloody Mary en fond sonore.

Aux côtés de Jenna Ortega et Lady Gaga, on retrouve évidemment Christina Ricci, Luis Guzmán, Catherine Zeta-Jones et Gwendoline Christie, ainsi que de nouveaux visages bien connus: Steve Buscemi, Christopher Lloyd, Joanna Lumley, Thandiwe Newton, Haley Joel Osment et Fred Armisen.

Cependant, les amateurs de binge-watching devront prendre leur mal en patience, car cette saison est divisée en deux parties: la première salve d’épisodes arrivera le 6 août, suivie de la seconde le 3 septembre prochain.