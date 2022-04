Vidéo: watson

World of Watson

Voici le bêtisier des World of watson, volume 2

Il y a deux semaines, on vous a proposé le bêtisier World of watson volume 1. Cette semaine, on ne s'est pas foulé et on vous propose le volume 2.

Comme Margaux, Marie-Adèle et Jérémie le cameraman, (ne l'oublions pas, c'est un être humain comme les autres) sont en vacances (pas ensemble, je vous rassure, ils s'aiment mais pas à ce point), voici un bêtisier des derniers World of watson.

Etre acteur, ça ne s'invente pas, c'est inné chez la plupart des gens. Oui, c'est un don. Surtout pour Margaux et Marie-Adèle qui donnent toujours le meilleur d'elles-mêmes pour vous offrir des vidéos drôles et légères. Découvrez sans plus attendre les dessous du cinéma avec un grand C.

