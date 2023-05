Vidéo: watson

Ce vélo roule, mais pas comme vous l'imaginez

Le youtubeur Gordieiev, connu pour publier des vidéos de bricolage un peu folles, vient de révéler une invention étonnante.

Réinventer la roue est une expression qui signifie réinventer quelque chose de déjà existant, ou plus généralement faire quelque chose devenu inutile. Cette expression fait référence à la roue, l'une des plus anciennes inventions de l'homme. Or, récemment, un youtubeur l'a réellement fait en créant un vélo avec des roues carrées. Est-ce que c'est pratique? Pas vraiment, mais ça fonctionne grâce à plusieurs moyeux et chaînes fixés sur ces jantes carrées. L’action des pédales n’agit plus sur une chaîne principale, mais bien directement sur chaque roue. Toutefois, le vélo est fonctionnel, mais présente quelques limites comme une vitesse très réduite et un guidage qui laisse à désirer.

Ce youtubeur, c'est Gordieiev, un ingénieur connu pour publier des vidéos de bricolage du genre zinzin pour ses quelque 13,4 millions de followers sur sa chaîne YouTube «The Q» . Il n'en est pas à sa première expérience sur une bicyclette. Par le passé, il avait déjà découpé des roues en trois parties pour défier les lois de la physique ou encore avait fabriqué des roues uniquement avec des balles de tennis.

La vidéo du vélo aux roues carrées compte actuellement 7 millions de vues et est accueillie avec enthousiasme. Gordieiev a trouvé l'inspiration de sa construction de véhicules à chenilles et dans les jeux vidéo rétro où les véhicules affichaient des roues carrés.



