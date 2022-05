Notre aventurier Sergio garde un œil sur les animaux lors de la visite du zoo de Zurich. bild: watson

On a expliqué à Sergio comment fonctionne une sortie au zoo et il a adoré

Sandro Zappella Suivez-moi

Nous étions tous incroyablement fiers de la manière dont Sergio a brillamment maîtrisé son aventure dans les transports publics en mars. Depuis, notre collègue zurichois d'origine valaisanne (c'est toujours bien de le rappeler) est totalement indépendant avec le bus, le tram et parfois même le train.

L'article ici 👇

Pour sa prochaine expérience dans la grande ville de Zurich, on a eu envie de confronter Sergio à un défi encore plus grand. On l'emmène donc dans un zoo pour la PREMIERE fois de sa vie et on lui montre des animaux dont il n'a jamais entendu parler.

Parce que Sergio est dans le partage, nous avons fait une liste utile de ses meilleurs trucs et astuces pour visiter un zoo. En plus, ça tombe bien, deux bébés panthères des neiges viennent d'y naître, c'est donc le moment idéal d'y aller.

Planifiez votre venue

Bien sûr, vous pouvez venir en voiture, mais c'est plus confortable en transports en commun et vous n'avez pas besoin de chercher une place de parking. Puisque Sergio est devenu un utilisateur sûr de lui des transports en commun, nous prenons naturellement le tram.

Bien que Sergio connaisse les couleurs et les numéros des tramways, le fait que ce soit «Zoo» sur le numéro 6 l'aide à surmonter sa dernière insécurité.

Bild: watson

Sergio, devenu un usager expérimenté, achète un billet combiné pour les transports en commun ET le zoo, économisant ainsi de l'argent.

La bonne préparation

Le look

Vous pouvez facilement passer une journée entière au zoo, il est donc important de choisir le bon équipement. Cela comprend des chaussures confortables, un sac à dos et bien sûr, le bon couvre-chef. Devinez quel vêtement j'ai utilisé pour transformer le Sergio de tous les jours en Sergio du zoo.

Cliquez sur l'image pour découvrir le look zoo de Sergio:

«Maintenant, je me sens comme un vrai aventurier, j'adore. Merci de vouloir le meilleur pour moi.» (Journal de bord de Sergio).

Les attentes

Comme il s'agit de la première visite au zoo de Sergio, il a déjà fait une liste d'animaux chez lui qu'il veut absolument voir.

Il y a plusieurs animaux sur sa liste dont des singes, des éléphants, des girafes et des oiseaux. bild: watson

L'application

Le zoo de Zurich est assez grand, il y a différents chemins et jonctions. Pour que Sergio ne se perde pas et trouve de manière fiable les animaux de sa liste, il a téléchargé l'application du zoo. Du coup, il voit sa position sur le plan du zoo et peut ainsi s'orienter de manière optimale.

Sergio après avoir téléchargé l'application: «D'accord, donc c'est au nord.» Bild: watson

Sur l'application, Sergio peut également voir quand se déroulent les tétées et les animations. Pour garder le moral de Sergio, je l'emmène directement au nourrissage des phoques.

Sergio a dû écarter une classe d'école pour cette photo. Nous leur avons dit que nous avions besoin de cette photo pour les médias. La voilà! Bild: watson

Respectez les règles

Bien sûr, il existe différentes règles dans un zoo que tous les visiteurs doivent suivre. En voici quelques-unes.

Respecter les zones fumeurs

Veuillez ne fumer que là où c'est autorisé. Sergio ne fume ici que pour faire une démonstration pour une photo. Cela n'a rien à voir avec le fait qu'il est accro.

Tout pour l'éducation: Sergio finit de fumer avant d'entrer dans la zone sans fumée. Bild: watson

Pas de pipi dans la nature

Bien sûr, vous avez le droit de faire pipi sauvagement, mais seulement si vous êtes en dehors du zoo. Sergio démontre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et il ne boude pas son plaisir.

Sergio a fait semblant d'uriner. Sinon, nous aurions eu besoin d'une énorme barre noire au niveau de son entrejambe. Bild: watson

Restez sur la bonne voie

Sergio risque sa vie pour cette démonstration. Veuillez ne pas l'imiter, nous n'avons pris la photo qu'à des fins de démonstration.

Bild: watson

Ne touchez pas les animaux

Les visiteurs ne sont pas autorisés à toucher les animaux. Pas même le paon en liberté. Sergio s'est plié à la règle, mais voulait vraiment une photo avec lui car il estimait que c'était le seul animal qui pouvait le suivre visuellement.

Selon la team watson, le paon est la plus belle créature de la photo. Sergio prend la troisième place derrière le paon et l'autruche en arrière-plan. Bild: watson

Ne nourrissez pas les animaux

Les animaux sont nourris par le personnel du zoo et non par les visiteurs. Sergio ne voulait pas l'accepter au début car il a cherché sur Google quelle est la nourriture préférée du singe. À la fin, Sergio montre sa compréhension et mange sa propre banane.

Même les coquins comme Sergio doivent suivre toutes les règles. Bild: watson

Acceptez les périodes de repos pour les animaux

Rappelez-vous que les animaux veulent aussi être seuls. Vous devez l'accepter. Bien que Sergio en soit conscient, il est incroyablement déçu de ne pas voir d'animaux ici.

Pour la première fois, Sergio boude. Bild: watson

Mais quand Sergio voit que les loups sont dans leur enclos bien visibles, la déception s'en va aussitôt. «Je connais les loups du Valais.»

Un morceau de chez-soi au zoo de Zurich. Bild: watson

Prendre son temps

Nous vous recommandons de ne pas vous précipiter d'un animal à l'autre. Bien sûr, tout le monde veut voir le plus d'animaux possible, mais prendre le temps peut aussi valoir la peine. Si vous aimez particulièrement un animal, n'hésitez pas à le regarder un peu plus longtemps. Comme Sergio avec les perroquets.

Sergio et le perroquet gris, c'était un lien magique. Les deux bavardent beaucoup, mais ne se comprennent pas. Bild: watson

Une visite chez les loutres

Une visite au zoo de Zurich sans voir les loutres est absolument intolérable. Cet animal qu'on retrouve pratiquement dans chaque Cute News tous les lundis mérite une photo avec Sergio.

Un être incroyablement doux et fascinant! La loutre aussi, bien sûr. (Sergio a insisté sur cette légende.) Bild: watson

Le dernier Cute News 👇

Laissez-vous surprendre!

Vous ne devez jamais oublier que la nature n'est pas seulement telle que nous la connaissons à travers les documentaires et Instagram. En réalité, tout n'est pas comme Internet voudrait vous le faire croire.

Sergio est surpris: il a toujours imaginé les licornes différemment. Bild: watson

Le koala avait également l'air quelque peu différent sur les photos. Bild: watson

Prendre des photos

La photographie est autorisée dans le zoo. Parfois, Sergio était même autorisé à prendre l'appareil photo entre ses mains – il prenait de magnifiques photos, mais c'est un artiste timide. Il n'ose pas vous montrer ses tirages.

Bonus photos

Parce que vous êtes resté jusqu'au bout de cet article, voici une énigme.

Un pays est recherché.

Vous n'avez qu'à compléter la phrase suivante:

Je suis allé au zoo avec Sergio et comme vous pouvez le voir _______

Bild: watson

Si vous connaissez la solution, veuillez l'écrire dans les commentaires.

Et voici 21 animaux mal empaillés que vous ne verrez pas au zoo

1 / 23 Animaux mal empaillés source: imgur