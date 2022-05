3 faits surprenants sur la naissance de bébés panthères des neiges à Zurich

Le Zoo de Zurich accueille de nouveaux petits habitants: une panthère des neiges a donné naissance à deux chatons. Et c'est surprenant pour trois raisons.

Début mai, deux petites panthères des neiges sont nées dans les vraies fausses montagnes de l'Himalaya du zoo de Zurich. Les deux petits se portent bien et passeront les prochaines semaines à l'abri. Il s'agit de la première portée de Saïda, âgée de quatre ans, et c'est un phénomène très rare pour trois raisons. 👇

Une période de fertilité très courte

En effet, les femelles léopards des neiges – oui, on peut dire panthère et léopard – ne sont prêtes à concevoir que sur une courte période: de cinq à huit jours par an. Pendant ce laps de temps, la femelle s'accouple avec le mâle jusqu'à 36 fois par jour.

Entre janvier et février, les soigneurs et visiteurs avaient noté des signes avant-coureurs, indique le zoo: des accouplements entre Saïda et Shahrukh. Cependant, notent les spécialistes, il n'était pas du tout clair qu'elle allait porter des petits. 👇

Comment tout a commencé... Image: zoo de zurich

Deux anniversaires différents

Il est intéressant de noter que Saïda n'a pas donné naissance à ses petits directement l'un après l'autre, mais à environ 24 heures d'intervalle. Il n'est, en principe, pas inhabituel que les félins interrompent une mise bas et que plusieurs heures s'écoulent entre deux naissances.

Les jeunes parents. Image: zoo de zurich

Cependant, qu'il s'écoule 24 heures entre une naissance et la suivante est rare. Le zoo a donc été surpris lorsque Saïda a mis au monde un second petit... le lendemain.

Un papa panthère bien présent

Dans la nature, les panthères des neiges mâles sont des êtres solitaires qui ne jouent aucun rôle dans l'éducation des petits. Shahrukh, quant à lui, a un comportement bien différent. Il reste avec Saïda et sa progéniture.

Saida et Shahrukh, au zoo de Zurich. Image: zoo de zurich

Bien qu'il demeure, la plupart du temps, dans l'installation extérieure, il jette un coup d'œil de temps en temps dans la tanière où la femelle a mis bas. Saïda aussi quitte parfois la grotte de mise bas, mais elle passe le plus clair de son temps avec les petits.

Saida et Shahrukh et leurs deux petits Vidéo: watson

(jah)