faible pluie
DE | FR
burger
Economie
Amazon

Amazon supprime 16 000 postes dans le monde

FILE - The Amazon logo is displayed at a news conference in New York on Sept. 28, 2011. (AP Photo/Mark Lennihan, File) 2025-Digital Recaps
Mauvaise nouvelle pour les employés d'Amazon.Keystone

Amazon supprime 16 000 postes dans le monde

Le géant américain biffe massivement des emplois. La nouvelle a été transmise mercredi dans une note aux employés.
28.01.2026, 12:4128.01.2026, 13:17

Le géant du commerce en ligne Amazon supprime 16 000 postes dans le monde, sans donner de précisions sur les emplois concernés, à l'heure où il concentre ses efforts sur l'intelligence artificielle.

«Les réductions que nous mettons en oeuvre aujourd'hui auront un impact sur environ 16 000 postes à travers Amazon, et nous travaillons (...) pour soutenir toutes les personnes dont le poste est touché», a expliqué le mastodonte dans un message adressé aux employés mercredi. Il précise que de nouveaux postes seront offerts à certains salariés lorsque c'est possible.

Réduire pour mieux recruter

En juin, le patron d'Amazon Andy Jassy avait affiché sa volonté de réduire les coûts, en pleine course aux investissements dans l'intelligence artificielle. Andy Jassy avait annoncé que le développement de l'IA allait, «dans les prochaines années (...) réduire nos effectifs de bureaux». Cela s'était traduit, fin octobre, par une première vague de suppression de 14 000 postes.

FILE - Andy Jassy, Amazon president and CEO, attends the premiere of &quot;The Lord of the Rings: The Rings of Power&quot; at The Culver Studios on Monday, Aug. 15, 2022, in Culver City, Calif parts o ...
Andy JassyKeystone

Beth Galetti, vice-présidente chargée des ressources humaines et de la technologie, avait alors laissé entendre que ces suppressions n'étaient qu'une étape avant «de continuer à recruter dans des domaines stratégiques clés tout en identifiant d'autres occasions de supprimer des (postes)» en 2026.

«Comme je l'ai indiqué en octobre, nous avons travaillé à renforcer notre organisation en réduisant les strates, en accroissant la responsabilisation et en supprimant la bureaucratie», a-t-elle indiqué dans son message aux employés, mercredi.

«Si de nombreuses équipes ont finalisé leurs changements organisationnels en octobre, d'autres n'ont achevé ce travail que maintenant»

«Pendant que nous mettons en oeuvre ces changements, nous continuerons également à recruter et à investir dans des domaines et des fonctions stratégiques qui sont essentiels à notre avenir», précise-t-elle.

Débuté en 2021, le mandat d'Andy Jassy a déjà été marqué par un mouvement similaire, avec 27 000 suppressions de postes lors de l'hiver 2022-2023. (jzs/ats)

L'actu sur l'économie? Par ici
Pourquoi les manifestations en Iran secouent le pétrole
Pourquoi les manifestations en Iran secouent le pétrole
de Pol-Malo LE BRIS, londres
Selecta quitte la Suisse
7
Selecta quitte la Suisse
de Benjamin Weinmann
La Suisse est pénalisée par cette faveur offerte à Trump
La Suisse est pénalisée par cette faveur offerte à Trump
de Doris Kleck
Credit Suisse doit verser plus de 800 000 francs à une ex-salariée
Credit Suisse doit verser plus de 800 000 francs à une ex-salariée
Thèmes
Marre de vous faire voler vos colis? Voici la Glitter Bomb
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Nouveaux droits de douane: voici «le pire des scénarios» pour la Suisse
Si les menaces de Donald Trump se concrétisent, et qu'il applique de nouveaux droits de douane aux pays de l'Union européenne, quel impact sur l'économie suisse? Le point avec l'économiste Claude Maurer.
Le président américain Donald Trump a promis, samedi, d'appliquer des droits de douane de plus en plus élevés sur certains de ses alliés européens jusqu'à ce que les Etats-Unis puissent racheter le Groenland. C'est une mauvaise nouvelle pour les pays de l'Union européenne (UE) concernés et pour l'économie suisse, estime Claude Maurer. Le chef économiste de BAK Economics espère qu'ils serviront de signal d'alarme.
L’article