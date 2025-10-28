assez ensoleillé15°
Amazon

Amazon va supprimer 14 000 postes

Lors de la conf
Amazon coupe dans ses effectifs.Keystone

Dans une volonté de réduire les coûts, le géant américain entame «une réduction globale» de ses effectifs. Les coupes visent principalement le secteur de l'intelligence artificielle.
28.10.2025, 14:3728.10.2025, 14:37

Le géant américain du commerce en ligne Amazon a annoncé mardi la suppression de 14 000 postes, sans préciser dans quelle partie du monde mais en parlant d'une «réduction globale» liée en grande partie à l'intelligence artificielle. Cette annonce vient concrétiser la volonté affichée de son patron Andy Jassy de réduire les coûts, en pleine course aux investissements dans l'intelligence artificielle.

«Les réductions que nous annonçons aujourd'hui s'inscrivent dans la continuité (des) efforts pour devenir plus fort encore, en réduisant davantage la bureaucratie, en supprimant des niveaux (hiérarchiques) et en réaffectant des ressources», a écrit Beth Galetti, vice-présidente en charge des ressources humaines et de la technologie, dans une déclaration publiée sur le site d'Amazon.

FILE - Andy Jassy, Amazon president and CEO, attends the premiere of &quot;The Lord of the Rings: The Rings of Power&quot; at The Culver Studios on Monday, Aug. 15, 2022, in Culver City, Calif parts o ...
Andy Jassy, patron d'AmazonKeystone

«Cela impliquera des réductions dans certains domaines et des recrutements dans d'autres, mais cela se traduira par une réduction globale d'environ 14000 postes dans l'effectif des bureaux» d'Amazon, a-t-elle poursuivi, à deux jours de la publication des résultats trimestriels de l'entreprise.

Main-d'oeuvre des entrepôts pas touchée

Lundi, plusieurs médias américains avaient rapporté qu'Amazon allait initier mardi ce mouvement d'ampleur, évoquant un total de 30 000 postes touchés sur plusieurs mois à travers le monde. Ces suppressions visent, selon ces médias, des fonctions supports ou stratégiques (ressources humaines, publicité, cadres, etc.), dans un groupe qui compte 350 000 postes de bureaux, sur un total de plus de 1,5 million de salariés.

La main-d'oeuvre des entrepôts, qui est majoritaire dans les effectifs, ne sera a priori pas touchée, selon Beth Galetti qui évoque des coupes les emplois de bureaux d'Amazon. Elle a laissé entendre que ces 14 000 postes n'étaient qu'une étape avant, en 2026, «de continuer à recruter dans des domaines stratégiques clés tout en identifiant d'autres occasions de supprimer des (postes), accroître la responsabilité et améliorer l'efficacité», a-t-elle poursuivi.

Résolue, la panne majeure du cloud d'Amazon soulève «de sérieuses questions»

«Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le monde évolue rapidement. Cette génération d'IA est la technologie la plus transformative que nous ayons vue depuis Internet, et elle permet aux entreprises d'innover beaucoup plus vite qu'auparavant», a-t-elle expliqué.

En juin, le directeur général d'Amazon, Andy Jassy, avait annoncé que le développement de l'IA générative allait, «dans les prochaines années (...) réduire nos effectifs de bureaux». (jzs/ats)

