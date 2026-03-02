beau temps12°
DE | FR
burger
International
Economie

Iran: les marchés boursiers plongent à l'exception de ce secteur

Des suites de l&#039;opération israélo-américaine menée en Iran depuis samedi, la bourse s&#039;est ouverte dans le rouge ce lundi, mais pas pour tous les secteurs.
Des suites de l'opération israélo-américaine menée en Iran, la bourse s'est ouverte dans le rouge ce lundi, mais pas pour tous les secteurs.Image: MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Bourse: ces secteurs souffrent à cause de la guerre en Iran

La flambée des tensions au Moyen-Orient propulse pétrole et gaz à la hausse, fait reculer les Bourses mondiales et ravive l’attrait pour l’or, sans pour l'heure déclencher de panique généralisée. Un domaine sourit.
02.03.2026, 15:0602.03.2026, 15:06

La guerre au Moyen-Orient fait grimper lundi les prix du gaz et du pétrole, qui évolue autour de 80 dollars le baril, tandis que les Bourses mondiales reculent et que l'or est recherché.

Mais «pour un tel événement à portée mondiale et sans précédent, les réactions des marchés financiers restent pour l'instant modérées», estime Kathleen Brooks, directrice de recherche chez le courtier en ligne XTB.

Des marchés secoués, mais pas effondrés

Le principal mouvement est le bond du prix des hydrocarbures, alors que le détroit d'Ormuz, voie névralgique du commerce mondial, est désormais évité par les principaux armateurs mondiaux en raison du conflit.

👉 Pour suivre l'actualité en direct sur la situation en Iran, c'est par ici!

Le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence sur le Vieux Continent pour le gaz, affichait vers 08h45 GMT (9h45 heure suisse) une hausse de 24,89% à 39,91 euros. Côté pétrole, le baril de Brent de la mer du Nord s'envolait de 9,98% à 80,14 dollars. Le baril de WTI nord-américain bondissait de 9,21% à 73,19 dollars.

Plus d'information sur le pétrole:

Les frappes en Iran exposent le «talon d'Achille» de Trump

Ce bond du pétrole entraînait une hausse du dollar, monnaie internationale utilisée pour le marché pétrolier: il prenait 0,93% à 1,1703 dollar pour un euro. L'or, valeur refuge en cas d'incertitudes, gagnait 2,53% à 5.412,75 dollars l'once. Kathleen Brooks tempère toutefois:

«Il y a quelques années, un conflit prolongé au Moyen-Orient, dans lequel les Etats-Unis et l'Iran s'attaquaient directement les uns les autres et les alliés des Etats-Unis, aurait provoqué le chaos sur les marchés.»

Les effets sur les marchés ne sont «pas négligeables, mais ce n'est certainement pas une déroute», a-t-elle ajouté.

Une situation qui peut empirer à tout moment

Les Bourses reculaient quant à elles nettement, mais sans paniquer. Paris perdait 1,92%, Francfort 2,09%, Londres 1,04% et Milan 2,23%. Madrid perdait 2,96%. En Asie, Tokyo a cédé 1,35%. Hong Kong a perdu 2,14%. Jochen Stanzl, chez CMC Markets, note:

«Nous observons un marché ordonné: les cours reculent, mais il n’est nullement question de panique. Les marchés semblent (…) tabler sur un conflit limité dans le temps.»
«Cette option aurait fait passer Trump pour un perdant»

Les investisseurs s'inquiètent des «perturbations des chaînes d'approvisionnement», avec «le risque d'une inflation plus élevée», explique Kat Hudson, directrice des stratégies d'investissement chez Hargreaves Lansdown.

Des bombardements massifs ciblent de nouveau l'Iran lundi, au troisième jour de l'opération destinée à décapiter la République islamique, conflit qui s'étend désormais au Liban, où Israël mène des frappes après des tirs du Hezbollah contre son territoire.

Alors que la guerre a fait ses premières victimes américaines et que Donald Trump a dit envisager une opération de plusieurs semaines, chaque camp affiche sa détermination à poursuivre les hostilités, faisant craindre un embrasement général de la région.

Dans le Golfe, la journée de lundi a une nouvelle fois commencé au son de fortes explosions à Dubaï, Doha et Manama, tandis que l'armée israélienne a annoncé tôt dans la matinée mener «des frappes à grande échelle» sur Téhéran.

Les majors bondissent

Les majors pétrolières bondissent partout en Europe, bénéficiant de la hausse des prix du pétrole.

Comment la guerre en Iran menace le commerce mondial

Vers 08h30 GMT, TotalEnergies prenait 3,97% à la Bourse de Paris. Ailleurs en Europe, Eni avançait de 3,53% à Milan, Shell de 5,32% et BP de 4,70% à Londres. Repsol gagnait 4,29% à Madrid. Equinor s'envolait de 7,81% à Oslo.

L'aérien et le tourisme souffrent

Les titres des entreprises du secteur aérien et du tourisme, pour leur part, chutent sur les Bourses européennes.

Côté aérien, vers 8h30 GMT, AirFrance-KLM dévissait de 7,24% à Paris, Lufthansa reculait de 5,77% à Francfort et Easyjet de 4,22% à Londres.

Pour le secteur touristique, Accor plongeait de 9,50% à Paris et TUI de 7,00% à Francfort.

La défense profite du conflit

Les titres liés à l'industrie de la défense profitaient en revanche ce matin de l'escalade militaire.

La situation au Moyen-Orient inquiète la Suisse et Guy Parmelin

A Paris, Thales prenait 5,61% et Dassault Aviation 2,95%. A Londres, BAE Systemes grimpait de 7,20%, et à Stockholm, Saab 4,76%. A Milan, Leonardo progressait de 4,40%, et à Francfort, Rheinmetall de 4,27%.

Toute l'actu sur la guerre entre Israël et l'Iran
«Retour à la réalité»: ces influenceurs de Dubaï sont choqués (et moqués)
5
«Retour à la réalité»: ces influenceurs de Dubaï sont choqués (et moqués)
«Personne ne peut nous aider»: ces Suisses coincés à Dubaï racontent
1
«Personne ne peut nous aider»: ces Suisses coincés à Dubaï racontent
de Kilian Marti
La télévision iranienne ciblée ++ 9 navires iraniens coulés
1
La télévision iranienne ciblée ++ 9 navires iraniens coulés
de Team watson
Toutes ces fois où Israël a attaqué l'Iran
Toutes ces fois où Israël a attaqué l'Iran
de Jean-Philippe CHOGNOT
Thèmes
Des manifestations, en Iran et ailleurs
1 / 11
Des manifestations, en Iran et ailleurs
Des Iraniennes tiennent des photos de Mahsa Amini, les mains peintes en rouge, lors d'une manifestation devant le consulat d'Iran suite à la mort de Mahsa Amini, à Istanbul, en Turquie, le 17 octobre 2022.
source: epa / sedat suna
partager sur Facebookpartager sur X
Une journaliste australienne célèbre la mort de Ali Khamenei
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Comment la guerre en Iran peut affecter les prix en Suisse
Le conflit au Moyen-Orient met l'économie mondiale à rude épreuve. Un expert de l'École polytechnique fédérale de Zurich explique les impacts attendus en Suisse.
Une escalade du conflit iranien devrait affecter la Suisse, principalement via les prix de l'énergie et la conjoncture mondiale. L'appréciation du franc freine l'inflation à court terme, mais elle met à rude épreuve le secteur des exportations et complique la politique monétaire, a déclaré le directeur de l'Institut KOF, Jan-Egbert Sturm.
L’article