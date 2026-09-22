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Une nouvelle menace plane sur l'économie mondiale

Des guerres qui n’en finissent pas, le prix du pétrole et les taux d’intérêt en hausse tout autour de la planète: quand la dégringolade politico-économique mondiale s'arrêtera-t-elle?

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James Mackintosh expose toute la complexité de la situation économique actuelle dans le Wall Street Journal. Il l'illustre ainsi: la hausse du rendement des bons du Trésor américain à dix ans peut s'interpréter de deux manières totalement opposées.

Premier scénario: les rendements augmentent parce que «l’économie domestique reste très solide, que les emplois sont nombreux et que beaucoup d’argent afflue dans le secteur de l’IA», explique Mackintosh. Pour maintenir l’inflation sous contrôle, le rendement de ces obligations doit donc grimper.

les rendements augmentent parce que «l’économie domestique reste très solide, que les emplois sont nombreux et que beaucoup d’argent afflue dans le secteur de l’IA», explique Mackintosh. Pour maintenir l’inflation sous contrôle, le rendement de ces obligations doit donc grimper. Second scénario, plus pessimiste: les rendements augmentent parce que la confiance dans les Etats-Unis recule. Depuis cinq ans, la Réserve fédérale américaine ne parvient plus à atteindre son objectif d’inflation de 2%. Le président fait pression pour obtenir des taux d’intérêt encore plus bas, tandis que la dette publique s’envole. Pour se prémunir contre ces risques croissants, les investisseurs exigent des rendements plus élevés.

L’économie mondiale s'accroche

Alors, qui a raison? Difficile à dire. Lorsque la guerre contre l’Iran a éclaté, la plupart des économistes ont dressé un tableau très sombre, prédisant un baril de pétrole à 150 dollars et mettant en garde contre un krach sur les marchés financiers. Ils se sont trompés.

«Malgré les flambées de prix, l’extension du conflit au Moyen-Orient, les pénuries d’énergie et les pressions inflationnistes, le krach redouté ne s’est pas produit et la plupart des économies ont, tant bien que mal, réussi à s’en sortir» Le New York Times

De nombreux spécialistes se sont effectivement lourdement trompés. The Economist est même allé jusqu’à présenter ses excuses dans un éditorial. A leur décharge, il faut toutefois préciser que des facteurs qu'on n'avait pas anticipés ont permis à l’économie mondiale de tenir bon.

La Chine a ainsi joué un rôle déterminant. «Si le prix du pétrole ne s'est pas envolé davantage, c'est grâce aux importations chinoises de pétrole», constate David Goldwyn dans le New York Times. Il a oeuvré comme diplomate américain au département de l’Energie. Concrètement, Pékin a atténué la pression sur les prix en puisant dans ses réserves considérables plutôt que d'importer.

Des soldats houthis, la mine triomphale. Image: keystone

Mais cette période est révolue désormais. La Chine importe de nouveau davantage de pétrole. Dans le même temps, les Houthis contrôlent le détroit de Bab-el-Mandeb et des milices chiites ont fait exploser un important oléoduc en Arabie saoudite. La situation sur le marché s’est donc à nouveau crispée. Les attaques régulières des Ukrainiens contre des installations russes n’arrangent rien. La production pétrolière russe a ainsi reculé d’environ un tiers.

«Nous devrons vivre au moins jusqu’à fin 2027 avec un prix du baril compris entre 80 et 100 dollars» David Goldwyn

Avant la guerre contre l’Iran, l'offre de pétrole dépassait la demande et de nombreux pays disposait de réserves suffisantes. La donne a désormais changé. Dans le Financial Times, Joe Brusuelas, économiste en chef de RSM US, parle même d’un «choc pétrolier 2.0». Il prévient que les banques centrales devront freiner l’économie mondiale pour reprendre le contrôle de l’inflation.

La hausse du prix du pétrole ne peut certes plus provoquer un choc comparable à celui des années 1970, mais son influence reste considérable. Elle a en effet un impact direct sur l'essence et le diesel, notamment pour les camions qui transportent l’essentiel des marchandises. Conséquence: le prix des engrais augmente et, à terme, celui des denrées alimentaires.

L’inflation est donc bel et bien de retour. L’époque où les taux directeurs évoluaient autour de zéro – voire en dessous de zéro en Suisse – appartient désormais au passé. Dans le même temps, les Etats se sont massivement endettés. «Dans les pays développés, le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut (PIB) est passé en moyenne de 70 à 110% depuis le début des années 2000», constate The Economist.

Le prix du diesel n'en finit pas de grimper outre-Atlantique. Image: keystone

Principal acteur de l’économie mondiale, les Etats-Unis en particulier dépensent sans compter. Alors que la crise du Covid-19 est terminée depuis longtemps et que l’économie a repris des couleurs, la hausse annuelle de la dette publique représente toujours environ 6% du PIB. Un niveau qui ne devrait normalement être atteint qu’en temps de guerre.

La situation n’est guère meilleure en France et au Royaume-Uni. Elle se détériore aussi de plus en plus en Allemagne. Selon les économistes de l’OCDE, Berlin consacrera bientôt près de 3% du PIB à la dette publique.

Grâce au boom de l'IA, les Etats-Unis n’ont pas encore décroché. Mais Isabelle Mateos, économiste en chef de la banque française BNP Paribas, décrit un bras de fer entre l’IA et la crise énergétique dans le Financial Times. Les critiques envers l’intelligence artificielle se multiplient et la rentabilité des investissements colossaux dans ce secteur reste incertaine. La crise énergétique pourrait donc finir par prendre le dessus.

A cela s’ajoutent les lourdes difficultés que connaissent déjà les Etats du Golfe. Le PIB du Qatar devrait reculer de 8,6% cette année, et celui de l’Arabie saoudite de 4,8%. Les perspectives mondiales se sont elles aussi fortement assombries. Si le prix du brut continue son escalade et se maintient dans une fourchette comprise entre 110 et 120 dollars le baril, un expert redoute - dans le Financial Times toujours - que la croissance mondiale ne tombe de 3,5% à 2%.

Les oléoducs d'Arabie saoudite menacés. Image: www.imago-images.de

On dit souvent que la futurologie reste une discipline risquée. Pourtant,cela se vérifie malheureusement dans le contexte actuel. Aucune donnée fiable ne permet de connaître le niveau précis des réserves globales de pétrole. Ni de savoir comment la demande va évoluer.

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) estime que, depuis le début de la guerre contre l’Iran, ces réserves diminuent de 3 millions de barils par jour, ce qui porte leur nombre total à 500 millions environ. Mais personne n'articule de chiffres exacts. La banque HSBC en conclut donc:

«Quand les réserves commenceront-elles à s’épuiser? La réponse à cette question était, et demeure très incertaine»

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)