Les Suisses veulent une baisse des taxes sur l'essence

Une station essence à Genève en mars 2022. keystone

Baisser les taxes pour payer moins cher l'essence? Les Suisses sont pour

Selon une étude de Tamedia et de 20 Minutes, 64% des sondés sont favorables à la réduction du prix du carburant

Face à la hausse des prix des carburants, une majorité de Suisses est favorable à une baisse des impôts et des taxes sur l'essence, selon un sondage réalisé par Tamedia et 20 Minutes, en collaboration avec l'institut LeeWas. 64% des personnes interrogées estiment qu'il faut suivre l'exemple de l'Allemagne, de la France et de l'Italie.

Un peu plus d'un tiers des sondés, soit 35%, s'y opposent, précise l'enquête diffusée mardi par les journaux du même groupe de presse. 1% des sondés se dit sans avis.

Le sondage a été réalisé du 12 au 15 mai 2022 auprès 9085 personnes de toute la Suisse, dont 2590 en Suisse romande. La marge d'erreur est de plus ou moins 1,9%. (sda/ag)