«Apple ID» disparaît: voici ce qui change si vous avez un Iphone

L'identifiant Apple est essentiel pour les utilisateurs, permettant l'accès aux applications et à iCloud sur tous les appareils de l'entreprise.

Anna Von Stefenelli / watson.de

Avec plus d'un milliard d'appareils actifs dans le monde et une clientèle d'utilisateurs fidèles, Apple est un acteur incontesté du secteur technologique. Selon Statista, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires mondial d'environ 383,3 milliards de dollars en 2023. Apple fait ainsi partie des plus grandes entreprises du monde et laisse même derrière elle quelques poids lourds de l'automobile comme Daimler, Ford ou Honda.

L'identifiant Apple est un élément indispensable pour tout utilisateur, que ce soit pour l'achat d'applications ou pour l'utilisation d'iCloud. Il s'agit du compte utilisateur universel de l'entreprise pour tous les appareils et les logiciels (iPhone, MacBook ou encore iMac).

«Apple ID» vit ses derniers instants. Image: Shutterstock

Voici ce qui va remplacer l'«Apple ID»

Mais cette ère est bientôt révolue. «Apple ID» devrait disparaître d'ici à la fin de l'année au profit d'un autre petit nouveau: l'«Apple Account».

L'introduction de l'«Apple Account» marque une étape importante dans l'évolution de l'expérience utilisateur d'Apple. Ce rebranding ne sera pas seulement mis en œuvre en ligne, mais aussi dans les futures versions d'iOS et de watchOS, comme le rapporte MacRumors. On s'attend à ce que ce changement soit achevé d'ici à la publication d'iOS 18 et de watchOS 11. Ce nouveau terme devrait alors s'appliquer aux systèmes d'exploitation d'Apple et aux sites web comme icloud.com.

Pourquoi ce changement?

Pourquoi la marque à la pomme a-t-elle décidé ce changement? L'entreprise elle-même n'a pas encore donné d'explications officielles. On suppose que ce changement de nom a pour but de réduire la confusion parmi les nouveaux utilisateurs. En effet, la désignation «Apple Account» est plus compréhensible et nécessite moins d'explications que l'ancienne désignation.

Toujours selon MacRumors, la version préliminaire de l'iOS 18 devrait être présentée en juin pendant la WWDC - l'Apple Worlwide Developers Conference, un salon annuel organisé par Apple -, suivie de la version finale en septembre. L'«Apple ID» devrait avoir complètement disparu d'ici la sortie de l'iPhone 16.