Le WEF aura bien lieu, mais cet été et pas à Singapour

Un report a toujours des conséquences financières négatives, indique le directeur du WEF sans, toutefois, articuler de montant concret. Et d'ajouter qu'il existe «des réserves pour de tels cas particuliers». (sda/ats)

«La propagation rapide d'Omikron crée une situation nouvelle et imprévisible», a déclaré Schwab à propos de ce qui est désormais le quatrième report du WEF. Le taux d'infection de la Suisse est «actuellement parmi les plus élevés au monde». Cela n'inspire pas confiance, relève-t-il. De nombreux pays, dont les Etats-Unis, ont déconseillé de se rendre en Suisse .

Singapour aurait dû accueillir la rencontre internationale en août dernier, mais elle avait finalement été annulée en raison de la pandémie . L'an passé, le WEF avait d'abord été reporté de janvier au début de l'été et devait se tenir au Bürgenstock (NW) et à Lucerne . Il avait ensuite été reporté au mois d'août, à Singapour.

Ce sera bel et bien à Davos que l'édition, décalée en raison de la pandémie, du Forum économique mondial se tiendra.

