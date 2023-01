Comment Bernard Arnault répartit ses enfants aux postes de LVMH

Comment l'homme le plus riche du monde distribue des jobs à ses enfants

Image: sda

Arnault, propriétaire du groupe de produits de luxe LVMH et homme le plus riche du monde, a pour habitude de nommer ses enfants à des postes importants. Aujourd'hui, il promeut sa fille à la tête de Dior.

Lara Knuchel Suivez-moi

Les produits de luxe sont en plein essor. La preuve en est que le Français Bernard Arnault est considéré comme l'homme le plus riche du monde depuis janvier 2023. Il a ainsi dépassé Elon Musk et Jeff Bezos.

Cela n'a rien d'étonnant si l'on regarde les chiffres d'affaires du groupe de luxe LVMH, dont Arnault détient la majorité des parts depuis 1989. A l'automne 2022, LVMH a annoncé un bond de 20% de son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre, à 19,8 milliards. Sur les neuf premiers mois, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires total de 56,5 milliards – ce qui a même surpris les analystes.

Bernard Arnault est désormais considéré comme l'homme le plus riche du monde à partir de cette année. image: EPA/AFP POOL

Pour le CEO Bernard Arnault, le moment semble donc propice pour repourvoir divers postes clés, avec ses propres enfants par exemple.

Comment Bernard Arnault a-t-il fait fortune?

Arnault, 73 ans, est devenu riche grâce à son esprit d'entreprise, mais aussi grâce à un «coup de pouce» de son père. Celui-ci s'est fait une petite fortune dans le secteur de la construction. Bernard Arnault a ainsi pu lever 15 millions de dollars pour acheter Christian Dior, en 1985.

Depuis 1989, il est président-directeur général de LVMH. Avec une valeur boursière d'environ 346 milliards d'euros, le groupe de luxe est le plus valorisé en bourse en Europe. L'une des extensions les plus récentes: en janvier 2021, LVMH a acquis le joaillier américain Tiffany & Co. pour 15,8 milliards de dollars, ce qui est considéré comme la plus grande acquisition de marque de luxe de tous les temps.

Le conglomérat d'entreprises LVMH compte au total 75 marques de luxe: parmi elles, on trouve des griffes de mode comme Louis Vuitton, Fendi, Dior ou Marc Jacobs, mais aussi les marques de spiritueux Moët & Chandon, Hennessy ou Dom Pérignon. Outre Tiffany & Co., LVMH a également acquis en 2021 la majorité de l'entreprise culte allemande Birkenstock.

Qui est Delphine Arnault?

Bernard Arnault a deux enfants d'un premier mariage: Delphine, 47 ans, et Antoine, 45 ans. Depuis 2000, Delphine travaille dans le groupe de son père. Ces dix dernières années, elle était chez Dior et Louis Vuitton, comme vice-présidente.

Xavier Niel et Delphine Arnault, fille de Bernard Arnault, à Roland-Garros en 2019. image: imago

Mercredi, le groupe a annoncé que Delphine Arnault prendrait la tête de Dior à partir du 1er février. Elle remplace ainsi l'Italien Pietro Beccari, qui occupait ce poste depuis 2018. Ce dernier obtient à son tour le poste de chef chez Louis Vuitton, fleuron de LVMH. Ce changement de direction a visiblement réjoui les investisseurs: l'action LVMH a gagné plus de 2% mercredi.

La restructuration de la direction le montre: Arnault veut encore renforcer l'influence de sa famille sur son empire.

Que font les quatre autres enfants d'Arnault?

Ce changement de direction fait suite à la récente nomination d'Antoine Arnault, le frère cadet de Delphine, au poste de PDG de la holding familiale, qui détient la majeure partie de la participation de la famille Arnault dans LVMH. C'est par le biais de cette dernière que la famille dirige concrètement le groupe de luxe.

Antoine Arnault avec son père Bernard. image: imago

Avec sa deuxième femme, Bernard Arnault a trois autres fils. Ils travaillent également tous chez LVMH: Alexandre Arnault, 30 ans, est le top manager de la société Tiffany & Co., récemment acquise. Frédéric Arnault est, à l'âge de 28 ans, le CEO de la marque horlogère suisse TAG Heuer.

Et le dernier-né des Arnault occupe déjà un poste considérable: Jean Arnault, 24 ans, dirige le marketing et le développement des produits pour la division horlogère de Louis Vuitton.

Frédéric Arnault est de loin le plus jeune CEO de l'industrie horlogère suisse. Sur la photo, il est présent à un événement organisé par Tiffany & Co., où travaille son frère. image: imago

En théorie, les cinq enfants de LVMH pourraient donc tous être candidats à la succession de papa Arnault. Car jusqu'à présent, l'homme le plus riche du monde n'a pas encore réglé sa succession et n'a pas non plus montré un grand intérêt à se retirer de son poste de président de LVMH. Le groupe a ainsi récemment relevé de 75 à 80 ans la limite d'âge maximale pour les présidents du conseil d'administration.