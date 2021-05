Economie

Les 8 personnes les plus riches de Suisse sont...



Huit Suisses figurent dans la liste des 500 plus riches milliardaires de Bloomberg, qui vient d'être publié. Take a look!

Ernesto Bertarelli et sa famille, qui pointent au 92e rang, sont les plus nantis de Suisse, avec une fortune estimée à 20.4 milliards de dollars ( 18.4 milliards de francs ).

et sa famille, qui pointent au 92e rang, sont les plus nantis de Suisse, avec une fortune estimée à 20.4 milliards de dollars ( ). Le deuxième, Gianluigi Aponte , arrive beaucoup plus loin dans le classement de Bloomberg, à la 241e place. Sa fortune est évaluée à 10 milliards de dollars . Cet Italien qui réside à Genève possède la Mediterranean Shipping Company (MSC), dont le siège social est également implanté dans la cité de Calvin.

, arrive beaucoup plus loin dans le classement de Bloomberg, à la 241e place. Sa fortune est évaluée à . Cet Italien qui réside à Genève possède la Mediterranean Shipping Company (MSC), dont le siège social est également implanté dans la cité de Calvin. Le fondateur du groupe de techniques médicales Hansjörg Wyss arrive, lui, à la 280e place, avec un capital estimé de 9.2 milliards de dollars .

arrive, lui, à la 280e place, avec un capital estimé de . Vient ensuite au 334e rang la conseillère nationale UDC Magdalena Martullo-Blocher , la patronne d'Ems-Chemie, avec une fortune de 8 milliards de dollars.

, la patronne d'Ems-Chemie, avec une fortune de A la 342e place sa sœur Rahel Blocher , avec une fortune de 7.8 milliards de dollars .

, avec une fortune de . Enfin, les familles actionnaires du groupe pharmaceutique Roche complètent le classement du côté suisse. André Hoffmann est classé au 430e rang, avec une fortune de 6.4 milliards de dollars, tandis que Vera Michalski-Hoffmann et Maja Hoffmann suivent en 453e et 454e positions, avec une fortune de 6.1 milliards de dollars chacune.

Et sinon, dans le reste du monde:

À une exception près, les premières places du classement Bloomberg sont occupées par des entrepreneurs américains. En tête de liste se trouve le patron d'Amazon, Jeff Bezos, dont la fortune s'élève à 190 milliards de dollars. Seul le Français Bernard Arnault (2e), du groupe de luxe LVMH, vient briser l'hégémonie américaine, avec une fortune de 161 milliards de dollars.

L'entrepreneur vedette Elon Musk, 49 ans, se retrouve, quant à lui, à la troisième place. Sa fortune s'est récemment considérablement réduite en raison de la baisse de 30% du cours de l'action du constructeur de voitures électriques Tesla. Selon les estimations de Bloomberg, les actifs privés de Musk ont chuté de 24% à 161 milliards de dollars depuis janvier. (ats)