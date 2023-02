Snapchat gagne des utilisateurs mais perd (toujours) de l'argent

Le réseau social compte désormais 375 millions d'utilisateurs quotidiens, soit 17% de plus que fin 2021. Pourtant, son chiffre d'affaires stagne. Les grandes plateformes passent un sale moment.

Le réseau social qui parie depuis longtemps sur la réalité augmentée compte désormais 375 millions d'utilisateurs quotidiens, soit 17% de plus que fin 2021. Snap, la maison mère, s'est aussi félicitée dans un communiqué de ses progrès en termes d'engagement (le temps passé sur la plateforme et les interactions entre utilisateurs).

Mais son chiffre d'affaires a stagné à 1,3 milliard de dollars (environ 1,2 milliard de francs) pour le quatrième trimestre 2022 et elle a enregistré des pertes nettes de 288 millions de dollars (au lieu d'un bénéfice net de 23 millions il y a un an).

«Vents contraires significatifs»

Sur l'année, ses revenus n'ont augmenté que de 12%, soit la plus faible croissance annuelle de l'entreprise californienne depuis son entrée en bourse il y a presque six ans. Et ses pertes nettes ont triplé à 1,43 milliard de dollars.

Surtout, le patron Evan Spiegel a prévenu que son groupe continuait de faire face à des «vents contraires significatifs» du côté de la croissance.

Il a indiqué lors de la conférence téléphonique aux analystes avoir entrepris de «revoir de fond en comble l'architecture de l'interface de vente de publicités».

Vague de licenciements

Il s'agit d'un «signe avant-coureur» pour l'industrie, a réagi Jasmine Enberg d'Insider Intelligence.

«Ces résultats montrent que le marché de la publicité sur les réseaux sociaux est dans un état perturbant» Jasmine Enberg

Fin août, Snap avait annoncé la suppression d'environ 20% des effectifs, soit plus de 1200 employés. Depuis, la plupart des grandes entreprises technologiques ont mis en place des plans sociaux.

Il y a dix jours, Alphabet, la maison-mère de Google, a remercié environ 12 000 personnes dans le monde, soit un peu plus de 6% de ses effectifs totaux.

De manière générale, les grandes plateformes passent un sale moment: Alphabet a réalisé l'été dernier la plus faible croissance de son chiffre d'affaires depuis 2013, hormis le début de la pandémie de Covid-19. Et Meta a vu ses bénéfices trimestriels divisés par deux à 4,4 milliards de dollars. (ats)